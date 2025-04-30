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2025年04月30日06:11 | 来源：人民网－人民日报
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　　全国航班正常率连续7年达80%以上

　　本报电  日前，中国民用机场协会等单位发布的《2024年民用机场服务质量评价报告》显示，2024年，我国各量级机场服务质量评价综合得分均处于优秀区间，旅客对机场投诉量比2023年减少近40%。2024年，我国民用机场完成旅客吞吐量14.6亿人次、飞机起降1240万架次，两大运输生产指标均创历史新高。全国航班正常率为87.1%，已连续7年达到80%以上。为提升便利化服务水平，已有42家枢纽机场设置了支付服务咨询点，并设有外币兑换机构或设施，更好满足旅客需求。

　　（邱超奕）

　　

　　全国生物质发电装机达4599万千瓦

　　本报电  2025生物质能创新发展论坛日前在京举行，论坛发布的报告显示，截至2024年底，全国生物质发电装机容量达4599万千瓦；规模化生物天然气产能约11亿立方米，生物柴油产能超过400万吨，生物燃料乙醇、生物甲醇、可持续航空燃料等方面发展也取得一定成效。中国工程院院士杜祥琬认为，生物质能是一种能以固、液、气多种形态、通过发电和非电利用对能源作出贡献的可再生能源，未来应注重探索通过生物质衍生化学品替代化石原料制品，推动生物基经济高质量发展。

　　（丁怡婷）

　　《 人民日报 》（ 2025年04月30日 18 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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