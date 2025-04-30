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“清淤利器”  智能又高效（新视点）

本报记者  韩  鑫 李家鼎
2025年04月30日06:11 | 来源：人民网－人民日报
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　　河北张家口市怀来县，浩渺的官厅水库中，一艘红黄相间的大船格外打眼。这是我国自主设计建造的世界最大全电驱可拆装环保绞吸船——“浚澜”船。

　　从岸边远望，水面以上波澜不惊；倘若潜入水下，见到的却是一幅繁忙景象：大船前端的绞刀快速将水底泥沙搅碎，紧接着泥泵利用强大的吸力将绞松的泥水混合物抽吸上来，再经过长长的排泥管不断输送上岸。

　　底泥清淤是水体治理的关键。工欲善其事，必先利其器。“这艘‘浚澜’船是我们为官厅水库治理量身定制的‘清淤利器’。”中交天航局疏浚技术与装备研发中心主任杨正军介绍，投入施工后，将大幅提升清淤效率，为工程整体进度按下“快进键”。

　　谓之“清淤利器”，在于其具备几项“独门绝技”——

　　更高效。“浚澜”船配备全电力驱动挖掘系统，绞刀功率达600千瓦，作业时绞刀如同“水下金刚钻”，每小时标准疏浚量达2000立方米，相当于每小时挖出一座标准泳池，效率是传统装备的3倍。

　　更智慧。“浚澜”船内置“智慧大脑”控制系统，不仅能根据不同土质自主优化作业参数，实现远程操控，还能按照不同工况智能调节输出功率，让船舶作业更为精准。

　　更绿色。通过配备高压岸电接入模块，“浚澜”船实现了低碳排放；同时，船舶装配的新型环保绞刀，相当于一把“水下微创手术刀”，能精准挖掘污染底泥却不扰动周边水体，实现“零泄漏挖掘”。

　　“清淤工程完工后，水库的自净、防洪、发电、供水功能将显著提升。”中交天航局官厅项目部经理李凌说。

　　《 人民日报 》（ 2025年04月30日 18 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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