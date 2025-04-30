探索养老服务新途径新模式新方法

本报记者 齐志明 周 欢

临川区铂金水岸社区居家养老服务中心，医护人员陪老年人做康复训练。

临川区县学岭社区一老一小幸福食堂，工作人员为老年人打菜。

以上图片均为郭昊摄

在社区食堂安排志愿者给老人提供送餐服务，引入国内知名养老服务企业，吸引社会资本建设医养中心……作为全国养老服务业综合改革试点地区之一，江西省抚州市临川区聚焦解决制约养老服务发展的瓶颈问题，不断增加设施供给、加大资金投入、提升服务质量，积极探索养老服务新途径新模式新方法，持续完善养老服务体系，让老人更好实现老有所养、老有所依、老有所乐、老有所为。

“要是有急事，一按按钮就有人通知医生过来”

早上7点半，临川区青云街道的赵开红老人打开手机，通过社区服务微信群点了单，想请人把家里的油烟机擦洗下。不久后，门铃响了。“阿姨，今天还是我来咯。”社区服务人员徐智提着工具箱，笑着换上鞋套走进屋，动作很麻利。

“现在咱老年人也能在社区‘下单’了，擦油烟机、擦窗户，20元就能搞定，方便又实惠！”赵开红一边说，一边给服务人员递水，“送药、理发……有需要都可以找他们，手机上一下单，就有工作人员上门服务。”

临川区依托街道养老服务中心、社区综合养老服务站，构建起“点单+接单+派单+评单”的服务机制。老人或其子女通过手机小程序、电话热线、社区网格微信群，就能“一键下单”预约助洁、助餐、陪诊等服务，低保、高龄、失能等老年人还能享受政府兜底保障。

临川区西大街街道的晏慧珍老人今年72岁，腿脚不好，除了靠女儿定时回来照应，她还有一套“办法”：翻出一个厚厚的笔记本，上面写着密密麻麻的日期和内容——“4月5日：送餐；4月8日：洗衣；4月13日：代取药。”

“这些服务，不是我掏钱买的，是用我前两年攒的‘时间’换的。”晏慧珍解释，3年前，她参与了“时光益站”养老互助服务——“年轻存时间、高龄换服务”，每小时志愿服务可获得一个时间币，年满60岁即可兑换平台服务。时间币既可自用，也可转赠配偶或直系亲属，或捐赠给平台用于公益储备。

在身体还硬朗的时候，晏慧珍经常主动上门帮年长老人做清洁、送饭、陪聊天，一点点攒下700多个时间币。晏慧珍笑着说：“现在身体不好，自己变成需要帮助的人了，才发现以前帮人的‘时间’真顶用。”

如今，“时光益站”已有注册志愿者3800多人，累计服务时长超6万小时。

最近，临川区孝桥镇居民韩明祥很高兴，他成了“家庭养老床位”签约户后，被列入重点服务对象。镇卫生院每周会安排医生或护士上门巡诊、量血压、送药、做康复。“最让我安心的是这个。”他指了指床头的红色紧急按钮，“要是有急事，一按按钮就有人通知医生过来。”

不住进机构，也能享受专业照护。在临川区，家庭养老床位建设与居家适老化改造同步推进。当地对高龄、独居、失能老人制定“一户一策”服务清单，开展个性化评估与动态巡查。截至目前，全区已签约家庭养老床位2500个，建成智能护理系统超1300套，完成适老化改造超1065户，聚焦空巢、独居、高龄等人群，实现“在家就能养老”。

“一站式满足老年人‘家门口’养老需求”

米粉蒸肉、梅菜扣肉、虾仁蒸蛋……中午不到11点，青云街道县学岭社区中科慧康养老服务中心开办的幸福食堂内，老人们就开始在工作人员的指引下有序点菜、就餐。食堂根据当季特色制定菜品，每天提供近20种不同菜品，辖区内60周岁以上低保老人等“六类人群”只需办一张就餐卡，便可享受餐食，政府每餐补贴4.5元。

为解决老年人“吃饭”问题，临川区在辖区内社区积极打造幸福食堂助餐服务体系。2024年5月，临川区出台了《临川区发展老年助餐服务工作方案》，为老年助餐机构和老年群体提供分类补助。目前，全区在县学岭社区、穆堂路社区等地建设了18个助餐点，在东岳观社区等地建设了10个配餐点。同时，计划在具备助餐条件的农村“一老一小幸福院”开展助餐服务，惠及更多农村老人。

走进西大街综合养老服务中心，映入眼帘的是一座漂亮的3层楼建筑。楼下是社区党群服务中心，楼上是养老服务中心，东临市立医院，西接人民公园。以前，这里是市园林局，搬迁后，临川区将其改建为社区养老机构。目前，该养老服务中心已推出康护预防、日间照料、居家养老服务、老人助餐等多种服务，让老年人在家门口就可以享受到专业化、个性化、便利化的养老服务。自运营以来，平均每日接待老人约50名。

“随着城市老年人口不断增多，城区养老场所不能满足养老需求。为解决这一问题，我们整合城市部分市区单位的闲置用房，用于发展社区养老；同时，联合社区共同建设融合了居家、社区、机构养老功能的社区综合养老服务中心，提供就近方便、优惠优质的养老服务，一站式满足老年人‘家门口’养老需求。”临川区民政局局长戴勇义说。

雨后傍晚，来到临川区荆公路街道铂金水岸社区居家养老服务中心，老人们晚饭后在走廊休息，医护人员正在给老人们测量血压。在这里，来自周围小区的50多名老人除了能享受就餐、助浴、理发等生活护理服务外，还能享受日常健康监测、健康知识教育、中医理疗、康复护理等医疗护理服务。

“社区嵌入式医养服务，能让老年人的健康需求得到及时满足，提升生活质量。”该养老服务中心运营方、抚州市中科慧康养老服务有限公司负责人聂飞玲说。

临川区围绕打造“15分钟居家养老服务圈”，采取新建、配建、改建、租赁等方式，整合利用闲置设施资源，着力破解养老服务设施供给难题，持续完善社区嵌入式养老服务网络。目前，全区建成城市居家养老服务中心42个，其中4万余名城市老年人可实现就近就便、原居安养。城市社区建设有8家社区嵌入式养老机构，实现机构养老和社区居家养老的有机结合。

“现在，健康养老服务中心就是家”

午后，临川区抚北镇健康养老服务中心的老人们吃完午饭，有的直奔书画室，享受创作乐趣；有的邀上好友，悠闲散步……

“以前，不想来。现在，健康养老服务中心就是家！”今年71岁的老人饶良生，入住抚北镇健康养老服务中心5个月，生活居住、社交联谊、运动娱乐，归属感满满。

2021年开始，临川区整合资金、人员、场地等农村养老资源，对床位不足40张且收住人数少于10人的乡镇敬老院进行合并，建设农村区域性中心敬老院，完善居住、助餐等服务。

去年12月投入使用的抚北镇健康养老服务中心辐射周边抚北镇、展坪镇、桐源乡，占地面积10亩，有双人间、三人间等不同房型床位60张，集生活居住、文化娱乐、健身康复、医疗保障、社会服务等功能于一体。

老饶领着记者走进自己的房间，冷热水、空调、监控、无障碍通道、网络系统、呼叫系统等设施一应俱全，“你看看，这不就和住酒店一样啊！”老饶笑着说。

“还没完——这是我刚才下象棋的棋牌室，旁边是书画室、阅览室、康复室、活动中心。”老饶说，“有饭吃、有事做、有伴玩，你说说，这里是不是挺好？”

抚北镇健康养老服务中心负责人刘志梅带记者穿过一楼走廊，“医养绿色通道”几个大字赫然眼前。“你看，这栋连体楼就是镇卫生院，老人们有个头疼脑热，或者紧急情况，走几步就能处理。医和养，无缝衔接。不光老人们少了后顾之忧，我们工作人员也少了担惊受怕。”刘志梅说。

医疗保健是重要的养老需求。在规划建设农村区域性中心敬老院时，临川区充分考虑老人的就医需求，进一步整合资源，把敬老院建在乡镇卫生院旁边，或同时新建，卫生院定期安排医护人员到敬老院为老人进行健康体检、疾病诊治、康复指导等服务，建立健康档案，监测老人的健康状况，为老人提供便捷的医养服务。

“实行各院自主运营，相互融合的管理模式，敬老院与卫生院签订合作协议，明确了职责和义务，双方在服务内容、人员调配、资源共享等方面达成共识。”临川区民政局党组成员、区社会福利中心主任黄萍说。

临川区相关负责人表示，全区将进一步提升居家养老、社区养老与机构养老服务水平，加快补齐农村养老服务短板，建设区域性中心敬老院，合力托起“最美夕阳红”。

（黄之姝参与采写）

《 人民日报 》（ 2025年04月30日 19 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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