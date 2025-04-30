钱江海关精准帮扶助力企业出海

本报电 为了助力特色农产品走出国门，杭州海关所属钱江海关实施全链条精准帮扶举措，组建骨干关员驻点千岛湖生态养殖基地，指导构建水质监测、药残和疫病监控体系，加强养殖、捕捞、静养环节监管，确保原料鱼安全。定制“通关锦囊”，帮助企业提前对接出口国准入要求，指导企业优化出厂检验项目，提前申报。开辟“绿色通道”，实施快验快放，货物从申报到放行实现无缝对接。钱江海关驻建德办事处主任章勇表示：“我们将持续锚定目标，护航更多中国美食飘香世界餐桌，也为乡村全面振兴注入更多新动能。”

（童康琼）

全国汽车以旧换新智能服务平台上线

本报电 近日，商务部中国国际电子商务中心联合汽车交易与服务平台懂车帝打造的“全国汽车以旧换新智能服务平台”正式上线。该平台可实现“一站式”查询和领取以旧换新补贴，包括报废更新补贴、置换更新补贴及汽车消费券。该平台提供“一站式”优惠，在政府补贴基础上，汇集了政府、车企、平台等多重优惠。该平台还实现“一站式”便捷换新，提供卖旧车、买新车、领补贴的全链路服务。懂车帝相关负责人表示，将继续发挥平台作用，助力汽车以旧换新政策取得更大成效。

（王 珂）

公益项目助力家政服务提质扩容

本报电 家庭服务平台天鹅到家日前启动第五季“鹅宝计划”，将通过奖学金、助学金、物资捐助等方式，加强对家政劳动者子女教育支持。“鹅宝计划”是天鹅到家自2021年发起并持续升级的家政行业劳动者子女教育公益项目。2021—2024年，“鹅宝计划”已资助近2000个家庭。天鹅到家创始人兼首席执行官陈小华说，未来将在职业成长、收入保障、健康关怀、子女教育、医疗救助等方面为家政劳动者提供更好保障，助力家政服务提质扩容。

（付一凡）

《 人民日报 》（ 2025年04月30日 19 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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