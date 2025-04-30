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“反向代购”折射中国市场活力（每月消费观察）

欧阳洁
2025年04月30日06:11 | 来源：人民网－人民日报
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　　最近，海内外社交媒体被一条新闻刷屏——不少美国人纷纷来中国采购商品，理由很简单：“便宜！”

　　支付宝数据显示，2025年4月前半月，来华游客用支付宝消费金额同比增长1.5倍，美国用户使用支付宝消费金额同比增长2倍。

　　一位美国博主在社交媒体上说，自己会带着空箱子去中国，不只是为了看风景，而是为了“代购”。热心网友也纷纷在网上向外国游客支招：只要准备好支付宝和编织袋，来了中国什么都能买。

　　从前些年中国人出国“代购”全球商品，到如今越来越多的外国消费者通过各种渠道“代购”中国商品，这种“反向代购”新趋势，展现出国际贸易和消费领域的新活力与新机遇。

　　“反向代购”的背后，是中国制造业的创新、积累与发展。

　　近年来，中国制造业在产品质量、技术创新以及设计水平方面均取得了长足进步，高新技术含量持续上升，从传统的衣服、鞋子，到如今的手机、扫地机器人等，都是热门的“代购”商品。随着中国工业互联网蓬勃发展，制造业的供应链不断完善，中国产品在全球市场上的魅力与日俱增。

　　日前，离境退税政策升级优化，在全国范围内推广“即买即退”服务，境外游客购物后在消费地可以直接拿到退税款，进一步激发了购物热情。

　　“反向代购”的另一个重要因素，是眼下国际贸易环境变化。

　　最近，美国政府滥施关税，不仅给世界经济带来更多不稳定因素，也影响了美国普通消费者的生活。品类丰富、价优质优，是中国商品的代名词。在关税冲击之下，美国商品价格上涨，日常习惯使用中国商品的美国消费者更加离不开“中国制造”。拥有充足商品供给、创新消费场景的中国市场，广阔而充满活力，让跨国“代购”更具吸引力。

　　前一阵，几家中国电商应用程序在美国电商平台排行榜上的排名迅速跃升，淘宝、阿里国际站位列前三，另一家中国B2B跨境电商平台应用程序下载量更是暴增940%。这是美国消费者真实需求的反映。

　　无论是“买全球”还是“卖全球”，中国和世界始终共享精彩。

　　4月，中国经济“一季报”发布，经济平稳开局，高质量发展向新向好，其中社会消费品零售总额增长4.6%，比上年全年加快1.1个百分点，消费增速逐月回升。

　　最近，相关部门打通“出口转内销”政策堵点，加快推动内外贸一体化；行业协会搭建平台，促进内外贸渠道对接、品牌对接、标准对接，直联供需；电商平台拿出真金白银，启动平台直采、建立专区、流量支持、供采对接等多项举措，助力外贸企业拓展国内市场。

　　桃李不言，下自成蹊。完备的产业体系，铸牢中国产品优势；丰富的消费场景，彰显中国市场潜力。随着一系列政策落细落实，以更大力度促消费、扩内需，集中精力办好自己的事，中国经济一定能有效应对外部冲击，进一步巩固持续回升向好基础。

　　《 人民日报 》（ 2025年04月30日 19 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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