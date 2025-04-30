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原标题：文娱玩出新花样 课堂迎来新助教

观众在体验工体元宇宙应用场景。 新华社记者 任超摄

“近年来，朝阳区在场景驱动科技创新上多面开花。我们通过多个渠道挖掘出27个应用场景项目，覆盖文旅、商业、金融、教育、工业、科研等领域，并筛选出17个优秀场景进行跟进。”在近日北京市朝阳区举办的新闻发布会上，朝阳区互联网3.0应用场景研究院产业研究专家李松表示。

如今，朝阳区通过“揭榜挂帅”等方式，打造了工体元宇宙、蓝色港湾数字消费元宇宙、泡泡玛特城市乐园、《唐宫夜宴》XR大空间沉浸展等一批标杆应用场景。

元宇宙世界落地工体

2023年10月，朝阳区互联网3.0应用场景研究院正式成立。该研究院通过构建“需求挖掘—场景设计—技术整合—组织实施—标杆场景”的闭环模式，探索适合不同场景的技术系统新形态和商业落地新业态。根据场景方实际需求，研究院已组织了4次“揭榜挂帅”活动，挖掘出47家企业，101个解决方案。工体元宇宙应用场景便是其中的代表。

戴上AR眼镜，在元宇宙世界里扮演足球门将，与虚拟前锋进行点球对决；在工体元宇宙直播间中，感受全景沉浸式的虚拟观赛体验；在数字世界与北京国安足球俱乐部官方数字人GLEO进行面对面交流……这是朝阳区打造的全球首个基于大型体育、文化和商业实体项目的工体元宇宙应用场景。

据介绍，工体元宇宙应用场景集成了分离式渲染技术、AIGC技术等前沿数字技术，突破了时间、空间的限制，将现实场景精准“复刻”到数字世界中，并通过多样化的游戏玩法，带给用户前所未有的感官体验。

“工体元宇宙场景将重新定义传统的娱乐消费方式。”中赫集团副总裁、工体元宇宙创始人葛颀说。

智能“双师”进入课堂

在人工智能时代，教育领域会出现怎样的变革？朝阳区在教育场景方面进行了相关探索。

将几份中英文作文扫描录入北京飞象星球科技有限公司（以下简称“飞象星球”）的飞象智能作业系统，AI会自动检测拼写、语法和搭配错误，并以数字人形象语音点评作业并反馈修改意见。阅卷结束后，学生可以提出疑问，AI助教能立即引导学生思考、解决问题。这是飞象星球打造的AI教育场景之一。

飞象星球人工智能研究院研究总监王雅倩介绍，凭借人工智能技术，飞象星球的“双师”课堂首创“智能‘双师’”模式，采用“线上专业老师授课+线下校内老师组织课堂”创新教学方式，实现涵盖“师生”“生生”“人机”“师机”以及“课堂与家长间”的五维互动。

除AI互动外，“双师”课堂还采用裸眼3D、数字建模等技术，保证课堂内容的高品质，充分调动学生学习热情，打造丰富的AI教育场景。

目前，飞象星球打造的AI教育场景已在朝阳区得到广泛应用。朝阳区16万名学生常态化使用“双师”课堂。作为乡村振兴教育帮扶的重要举措，“双师”课堂还被引入内蒙古和新疆等地学校，惠及3万余名乡村学生。

值得注意的是，朝阳区的创新模式突破了传统科技创新的壁垒。过去，科技成果常常是先研发后转化，如今，通过聚焦实际需求反向促进技术的突破及产业的落地。这种场景驱动的创新理念使得人才、资本、技术及政策得以有效整合，更加高效地满足真切的市场需求。

(责编：杨曦、陈键)

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