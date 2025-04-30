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河北发布107个创新应用场景

2025年04月30日08:47 | 来源：科技日报
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原标题：河北发布107个创新应用场景

科技日报讯 （记者陈汝健）记者4月28日获悉，在日前举办的2025中关村论坛京津冀协同创新与高质量发展论坛上，河北向全球创新力量抛出了“橄榄枝”——集中发布覆盖八大重点产业的107个创新应用场景，计划撬动近10亿元社会投资。这场以场景为载体的协同创新实践，标志着京津冀产业协作进入“技术验证+场景落地”双向赋能新阶段。

河北省科技厅创新应用场景专班负责人表示，这些场景均经过产业需求侧精准画像，既包含空天信息和卫星互联网等国家战略工程，也涵盖中小企业急需的智能质检等生产痛点解决方案。

从产业协同视角观察，这107个场景恰似107个创新接口：钢铁产业场景对接工业大数据平台，生物医药场景链接生物技术，空天信息场景嵌入航天产业生态。这种多点互联的协同网络，正在加速构建京津冀“智能网联汽车”“机器人+”等先进制造业集群。

河北省科技厅成果处负责人表示，按照“为场景找技术、为技术找场景”的双找路径，河北将以此次场景发布为契机，吸引京津乃至全球的科研院所和高成长性企业到河北验证技术、推广成果。

随着河北107个创新应用场景的发布，京津冀正从“技术转移”向“场景共创”升级。未来，河北计划进一步拓展场景边界，依托雄安新区、临空经济区等战略平台，布局智慧城市、空天信息、新能源汽车等前沿领域，以场景为支点撬动新质生产力全面跃升。

(责编：杨曦、陈键)
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