毛艺融

原标题：中证港股通风格指数 今日发布

本报讯 （记者毛艺融）4月29日，记者从中证指数公司获悉，为贯彻落实新“国九条”等政策部署，推动中长期资金入市，中证指数公司将于2025年4月30日正式发布中证港股通价值策略指数与中证港股通成长策略指数，更好满足中长期资金配置需求，着力服务“长钱长投”生态构建。

作为深受中长期资金关注的风格系列指数，中证港股通价值策略指数与中证港股通成长策略指数具有三个特点：一是与宽基指数优势互补。综合识别港股通范围内价值或成长属性突出的证券，采用风格概率调整后的自由流通市值加权，既保证指数的代表性，又相较宽基指数强化了价值和成长特征。二是配置工具属性突出。指数具有清晰的风格收益特征，为机构投资者，尤其是养老金、保险资金等长期资金提供风格资产配置工具。三是行业结构更具特色。港股通价值和成长指数覆盖了港股通标的六成以上的市值，中证港股通价值策略指数侧重金融、房地产、能源行业等方向，信息技术、可选消费、医药卫生行业标的股在中证港股通成长策略指数中权重较高。

当前，我国中长期资金入市不断深入，其对风格类指数的配置需求也将进一步提升，境内及港股风格指数产品具有广阔的发展空间。

中证指数公司表示，下一步，将围绕“长钱长投”生态建设，持续完善风格指数体系，丰富红利、自由现金流、质量等Smart Beta策略指数系列，为市场提供多元化投资标的、业绩基准和分析工具，推动资本市场指数化投资高质量发展。

(责编：杨曦、陈键)

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