张芗逸

原标题：强化房地产领域融资支持 “白名单”持续扩围增效

4月28日，河南省人民政府办公厅发布的《奋战二季度确保“双过半”若干政策措施》提出，加强房地产“白名单”项目贷款投放，扩大收购存量商品房规模，2025年6月底前基本完成保交房项目交付。

城市房地产融资协调机制为促进房地产市场止跌回稳提供了重要支撑。近期，包括河南在内的多地强调，将用好城市房地产融资协调机制，强化对房地产“白名单”项目融资支持。

受访专家普遍认为，未来城市房地产融资协调机制仍将发挥重要作用，加快放款节奏、提升融资效率或将是各地接下来的重点工作方向。

自2024年年初建立以来，城市房地产融资协调机制持续优化完善，为保交房工作提供助力。国家金融监督管理总局数据显示，截至今年3月初，房地产“白名单”项目审批贷款金额超过6万亿元，涉及已经交付和正在建设的住房超过1500万套。

“除了推动市场销售加快回稳外，给予企业更大的融资支持也是改善企业资金面的重要方式。”中指研究院政策研究总监陈文静表示，城市房地产融资协调机制有助于防范房企债务违约风险，对于修复居民购房信心、促进市场企稳也有积极作用。

去年10月份，国家金融监督管理总局副局长肖远企提出，符合“白名单”标准条件的房地产项目，均应该按照“白名单”管理，做到“应进尽进”。

近几个月来，“白名单”扩围工作持续推进。目前，已经有省份达成“应进尽进”目标。例如，山东省已于3月中旬将全部存量合规项目纳入“白名单”管理，配套优化金融服务，全省共计纳入项目820个、贷款余额1974亿元。同时，推动新增项目常态化纳入“白名单”，目前，山东全省共有“白名单”项目1826个，其中成功修复问题项目155个，总计发放融资3343亿元。

2025年《政府工作报告》提出，发挥房地产融资协调机制作用，继续做好保交房工作，有效防范房企债务违约风险。作为今年房地产领域的重点工作之一，多地积极推动融资协调机制扩围增效。

比如，青岛市住房和城乡建设局等6部门4月初发布的《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展若干措施的通知》提出，强化房地产项目融资支持。优化完善房地产融资协调机制，用好“白名单”，一视同仁满足不同所有制企业在建在售项目合理融资需求，应贷尽贷、应展尽展，力争授信总额达到2000亿元，到位资金达到1500亿元。

从“应进尽进”到“应贷尽贷、应展尽展”，房地产“白名单”扩围增效，对房地产项目的融资支持不断强化。“各地持续做好有关工作，既有助于保障购房者权益，也将持续改善房企的现金流和资金状况，有助于房企风险的防范化解。”上海易居房地产研究院副院长严跃进表示。

陈文静表示，下一步，各部门可加强协同，进一步明确金融机构尽职免责，加快落实“白名单”资金，优化项目放款条件，加快放款节奏，实质性改善企业资金面；同时，建议商业银行等金融机构对企业债务“能展尽展”，特别是即将到期的贷款要提前谋划展期，避免企业违约，进一步稳定市场预期。

(责编：杨曦、陈键)

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