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“五一”前夕多地发放消费券 激发市场消费活力

孟 珂
2025年04月30日08:51 | 来源：证券日报
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原标题：“五一”前夕多地发放消费券 激发市场消费活力

　　“五一”假期前夕，各地陆续出台重磅优惠活动，推出一系列便民优惠举措，为假日经济注入新动能。

　　其中，发放消费券成为多地刺激消费的关键举措。例如，河南省将在“五一”假期发放4000万元文旅消费券，涵盖景区门票和酒店住宿等，以推动文化和旅游消费。“五一”期间，四川全省各地将通过“财政补贴+市场联动”发放各类文旅专项消费券6800余万元。黑龙江省提出，全省各地持续聚焦消费品以旧换新、百货、商超等领域，推出“以旧换新消费季”“龙江好物展销节”等省级促消费活动，活动同期计划配套发放政府消费券5000余万元，以消费券、电子红包、线下折扣、企业让利等形式推出让利优惠“组合包”。

　　在丰富消费场景方面，福建省商务厅发布“购在中国 全闽乐购”福建省“五一”消费季重点活动安排，聚焦外贸优品、以旧换新、精品首发、汽车后市场、假日消费等十大重点促消费领域，将组织开展超1000场促消费活动，政、企、协、银多方联动，叠加一系列惠民政策，创新多元化消费场景，多形式营造浓厚消费氛围；“五一”假期期间，北京市文化和旅游局将以“京彩五一·乐享好时光”为主题，统筹全市文旅资源，推出1900余场活动，陪伴广大市民、游客共享美好假日。

　　中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东表示，预计在促消费政策带动下，文旅市场将迎来新一轮爆发期，并呈现出多样化、小众化、品质化等特点，有效提升消费热度。从各地举措看，全面落实提振消费专项行动方案，因地制宜增加消费型供给，创新消费场景，优化消费环境，聚集消费人气，切实释放消费潜力。

　　南开大学金融发展研究院院长田利辉认为，各地在“五一”假期前夕推出促消费举措，有望推动文旅消费爆发，释放消费潜力。其中，发放消费券直接让利消费者，降低消费成本，能快速激发消费热情；丰富消费场景、多方联动举办活动，拓宽了消费领域，提升消费体验。

　　谈及促消费、扩内需还应采取哪些举措，刘向东认为，要积极发展首发经济、冰雪经济、银发经济等，打造消费新场景培育消费新增长点；为包括入境游客在内的消费者提供更便利的吃住娱购条件；规范市场秩序，持续营造放心、安心、舒心的消费环境。

　　“未来，促消费政策应持续创新，培育新增长点，优化消费环境，增强消费者信心，让消费市场活力充分释放，为经济高质量发展提供有力支撑。”田利辉说。

(责编：杨曦、陈键)
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