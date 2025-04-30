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一季度六家国有大行合计日赚约38.27亿元

熊 悦
2025年04月30日08:51 | 来源：证券日报
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原标题：一季度六家国有大行合计日赚约38.27亿元

4月29日晚间，六家国有大行集体发布2025年一季度报告。据《证券日报》记者梳理统计，今年一季度，2家国有大行实现归母净利润同比增长，2家实现营收同比增长，其中，农业银行实现营收、归母净利润同比双增。六家国有大行合计实现归母净利润3444.2亿元，合计日赚约38.27亿元。

具体来看，一季度，工、农、中、建、邮储、交通六家国有大行营收分别为2127.74亿元、1866.74亿元、1649.29亿元、1900.70亿元、893.63亿元、663.74亿元，分别实现归母净利润841.56亿元、719.31亿元、543.64亿元、833.51亿元、252.46亿元、253.72亿元。其中，农业银行、交通银行实现归母净利润同比增长，增幅分别为2.20%、1.54%。

资产规模方面，截至一季度末，六家国有大行的资产规模均稳中有升。工商银行继续稳坐头把交椅，资产规模站上50万亿元新台阶，达到51.55万亿元，较上年末增长5.58%，这一增速同样居首。农业银行位居第二，资产规模为44.82万亿元，较上年末增长3.66%。建设银行资产规模为42.79万亿元，较上年末增长5.48%。中国银行、邮储银行、交通银行的资产规模分别为35.99万亿元、17.69万亿元、15.29万亿元，较上年末增幅均超2%。

截至一季度末，六家国有大行的资产质量总体保持稳定。工商银行、农业银行、建设银行、交通银行的不良贷款率分别为1.33%、1.28%、1.33%、1.30%，分别较上年末下降0.01个百分点、0.02个百分点、0.01个百分点、0.01个百分点。中国银行的不良贷款率较上年末持平，为1.25%。邮储银行的不良贷款率为0.91%。

资本充足率方面，截至一季度末，工、农、中、建、邮储、交通六家国有大行的资本充足率均满足监管要求，分别为19.15%、17.79%、17.98%、19.15%、13.34%、15.90%，风险抵补能力整体充足。

今年一季度，六家国有大行继续当好服务实体经济主力军，做深做精金融“五篇大文章”。

科技金融方面，截至今年一季度末，工商银行战略性新兴产业贷款余额为3.5万亿元，制造业贷款余额为4.8万亿元，均排名市场首位；农业银行战略性新兴产业贷款余额为3.2万亿元，新增6213亿元，增速为24.1%；建设银行科技相关产业贷款余额超4万亿元，战略性新兴产业贷款余额为3.34万亿元，较上年末增长17.14%；邮储银行服务科技型企业近10万户，融资余额突破6000亿元。

绿色金融方面，截至今年一季度末，农业银行绿色贷款余额为5.59万亿元，增速为12.06%；邮储银行绿色贷款余额为9107.12亿元，较上年末增长6.01%，增速持续多年高于该行各项贷款平均水平。

普惠金融方面，截至今年一季度末，农业银行民营企业贷款余额为7.22万亿元，增速为10.51%；中国银行的普惠型小微企业贷款余额、贷款户数分别同比增长27.63%、38.07%。

养老金融方面，截至今年一季度末，农业银行养老金受托管理规模为3292亿元，增速为3.94%；养老产业贷款余额为198亿元，新增87亿元；养老理财和个人养老金理财产品规模达124亿元。

数字金融方面，截至今年一季度末，工商银行数字经济核心产业贷款超9600亿元，较年初增长10.9%；交通银行数字经济核心产业贷款为3076.80亿元。

(责编：杨曦、陈键)
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