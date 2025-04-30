李华林

原标题：AI成互联网企业发展关键驱动力

近段时间，互联网企业密集发布2024年第四季度及全年财报。过去一年，阿里巴巴、腾讯、百度、京东、拼多多和美团等企业积极抢抓消费回暖机遇，展开AI技术竞速赛，各项业务得以赋能重塑，行业生态不断优化。

抓住消费回暖机遇

财报显示，过去一年，互联网龙头企业整体经营向好。2024年，腾讯实现营收6602.57亿元，同比增长8%；实现归母净利润1940.7亿元，同比增长68%。

京东集团营收11588亿元，同比增长6.8%；实现净利润414亿元，同比增长71%。

百度营收1331亿元，归属百度核心的净利润234亿元，同比增长21%。

拼多多营收3938.36亿元，同比增长59%；归属于普通股股东的净利润1124.35亿元，同比增长87%。

美团营收3376亿元，同比增长22%；实现净利润358亿元，同比增长158%。

2024年第四季度，阿里巴巴收入2801.54亿元，同比增长8%；净利润为464.34亿元，同比增长333%。

互联网企业整体营收攀升主要得益于消费市场回暖、企业成本控制和经营效率优化。

京东集团首席财务官单甦表示，2024年第四季度，京东收入同比增长13.4%。多个品类及业务板块均表现出健康增长势头，反映出积极的宏观消费趋势和京东不断扩大的市场份额。

美团2024年交易用户数突破7.7亿、年活跃商户数增至1450万，均创新高。“美团顺应消费趋势变化，积极助力行业革新，更好地服务了更多用户和商户，带动更多消费，创造了更多就业。”美团CEO王兴表示。

阿里巴巴集团首席财务官徐宏介绍，第四季度强劲的财务表现显示，阿里巴巴正在稳步有效重振集团核心业务，继续保持财务稳健性，同时持续优化其他业务运营效率并逐步实现盈利。

中国国际电子商务中心电商首席专家李鸣涛表示，互联网企业业绩增长得益于三大因素：一是新的市场空间不断扩增，线上消费的繁荣为互联网企业提供了稳定的市场增量。同时，线上线下的加速融合也为互联网企业提供了业务创新和服务转型的契机；二是互联网企业持续强化自身核心竞争力，形成差异化、特色化发展路径，在细分市场保持自身竞争优势；三是各大平台相互打通服务生态，支付、物流等基础设施开放合作，拓展了新用户群体。

中国数实融合50人论坛副秘书长、数字经济智库首席研究员胡麒牧表示，“两新”“两重”、发行超长期国债、降息降准等政策“组合拳”取得实效，过去一年投资、消费持续回暖。另外，人工智能技术的深化应用，提升了业务创新能力和消费者体验。互联网企业加大对海外市场和国内下沉市场的拓展力度，并持续推动生态互通，带来市场新增量的同时，通过推动内部组织架构调整和业务整合，降低了运营成本，提升了企业运行效率。

AI赋能创新重塑

多家互联网企业在财报中提到，人工智能技术的深度应用，成为业绩增长关键驱动力。

“受益于AI赋能的广告平台升级、视频号用户参与度提升以及长青游戏的增长，腾讯2024年第四季度取得双位数的收入增长。”腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾表示，2024年以来，腾讯各业务加速融合AI技术，“自研+开源”多模型策略驱动多业务增长。腾讯元宝、腾讯文档等积极拥抱开源大模型生态，为用户和客户提供更优质的AI体验；微信搜一搜、微信小店及视频号发展势头强劲；广告、游戏、音视频等基本盘板块亦提效焕新。

智能云是推动百度核心业务增长的重要引擎，2024年第四季度营收同比增长26%。“2024年是百度从以互联网为中心转向以人工智能为先的关键一年。随着我们全栈AI技术得到广泛市场认可，智能云增长态势愈加强劲。”百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏说。

过去一年，阿里巴巴坚持“用户为先，AI驱动”战略，聚焦电商和“AI+云”两大核心业务，呈现出加速增长势头。第四季度，阿里云对外商业化收入同比增长11%，AI相关产品收入连续6个季度保持三位数同比增长。

AI技术能得到迅速成长和价值转化，研发投入是关键。2024年，美团围绕“零售+科技”战略，持续加大对我国消费市场及科技研发的投入，投入达211亿元。京东自2017年全面向技术转型以来，截至2024年底，研发投入已累计近1400亿元，重点投入AI优化供应链和仓储效率。

李鸣涛表示，互联网企业均加大对大模型AI的研发投入和应用，覆盖智能搜索、影音编辑、健康管理及智能客服、智慧供应链等场景，同时加大产业互联网智能化升级，企业通过AI优化生产计划、库存管理，工业设备远程控制、个性化推荐服务等成为新常态。

“过去一年，互联网企业更加重视人工智能带来的效率提升和模式创新，更加重视供给端的协同，更加重视各个平台的生态互通，使得产业链与市场需求更加协调，直接提升了供应链效率和产业抗风险能力，互联网生态更加开放。”胡麒牧说。

增长态势有望持续

随着电商行业进入精耕细作阶段，各互联网企业从增量扩张转向存量深耕，挖掘更大价值。这意味着，企业需要更加注重用户体验的提升、致力于建设可持续发展的产业生态，以此推动行业向更高质量发展。

2024年12月，美团启动餐饮商家助力行动，投入10亿元助力商户探索创新，目前已有3.8万优质商户收到了真金白银的支持。拼多多聚焦高质量发展战略，在平台生态和产业纵深上持续发力，将“减免、扶持、治理”多措施贯彻平台运营、商家经营、物流升级等各环节。

“互联网企业从年初的低价拼杀，依靠仅退款、运费险、自动跟价等平台规则同质化竞争，到优化规则保障商家权益，实现了平台规则引导下的生态修复，有利于行业的可持续发展。”李鸣涛说。

2025年，随着一系列促消费政策发力显效，以及人工智能技术迭代升级，行业延续增长态势可期。马化腾表示，腾讯增加了AI相关资本支出，并加大对原生AI产品的研发和营销力度，相信这些投资会创造更长远的价值。京东集团首席执行官许冉表示，随着消费情绪稳步回升，加之京东对战略重点的有力执行，将继续释放高质量的增长潜力。

但风险亦不容忽视。“海外市场税费政策的变化及合规要求的提升，会对互联网企业国际化进程造成一定影响。国内存量市场的竞争日趋激烈，创新发展难度日渐加大，常态化监管下合规运营成本上升。”李鸣涛认为，机遇方面，国内“以旧换新”等政策红利集中释放，中央部署“提振消费专项行动”，支持新型消费、低空经济等新赛道发展，加速消费场景创新；大模型AI驱动场景创新与效率提升，生成式AI在智能客服、个性化推荐等领域的规模化应用，能够帮助企业优化供应链效率，降本增效。

“今年促消费政策力度空前，国产人工智能大模型技术突破，互联网企业提升盈利能力有了更好的政策和工具支撑。企业要抓住政策红利，发挥好数智化能力，共促平台商业生态繁荣。”胡麒牧说。

(责编：杨曦、陈键)

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