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用好清单管住涉企乱收费

温宝臣
2025年04月30日08:56 | 来源：经济日报
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原标题：用好清单管住涉企乱收费

　　涉企收费乱象是困扰企业生产经营的顽疾。近期，国办印发《关于建立健全涉企收费长效监管机制的指导意见》，首次提出在全国层面健全涉企收费目录清单制度，要求实现清单全覆盖，清单之外一律不允许收费。用清单管住涉企乱收费，不仅是优化营商环境的“关键一招”，更是推动政府治理现代化的重要实践。

　　近年来，相关部门针对涉企违规收费问题开展过多次整治，取得了积极成效。但涉企收费涉及主体多、领域广，违规收费问题仍时有发生，不仅加重了企业经营负担，由此滋生的不公平环境，挫伤了企业创新积极性，拖累了整体经济运行效率。这需要建立健全涉企收费长效监管机制，进一步加大违规收费治理力度。

　　治理涉企违规收费需要全链条推进，事前建立目录清单、完善评估审核，守好“第一道门”最关键。收费清单化管理，将有力遏制一些政府部门及下属单位擅自设立收费项目、扩大收费范围等违规收费行为，进而规范涉企收费秩序。

　　以清单管住涉企乱收费是一场刀刃向内的自我革命，更是重塑政商关系的重要抓手。要把清单制度落实好、把清单作用发挥好，还需要做好一系列制度配套。

　　清单要清楚明白。各地区各部门要积极落实政策部署，建立政府部门及下属单位综合性涉企收费目录清单，实现目录清单全覆盖。同时，目录清单中要明确服务内容、服务标准、收费水平等基本信息。边界清晰后，企业缴费如同“对照菜单点餐”，既知道该付什么钱，更清楚不该付什么钱，确保企业能够清晰理解每一个收费项目的具体情况，有效避免因信息不对称而导致的违规收费行为。

　　清单要动态更新。各地区各部门应及时向社会公开涉企收费目录清单，并同步建立动态调整机制，当收费政策发生变化，如新增、取消或调整收费项目时，要在规定时间内更新目录清单。要确保清单紧跟政策变化，防止出现“清单滞后于实践”的情况，一旦某项收费取消，清单应在规定时间内同步更新，避免企业“误缴费”。

　　清单要闭环管理。建立清单只是第一步，监督机制才是制度执行的“压舱石”。各行业主管部门要按照“谁审批、谁监管，谁主管、谁监管”原则，严格落实涉企收费监管责任。要通过约谈提醒、限期整改、公开曝光等手段，既要形成“不敢乱收费”的震慑，也要建立“不愿乱收费”的引导，尤其要鼓励企业、行业协会等社会力量参与监督，构建“政府+社会”的立体化监督网络。

　　从“乱收费”到“清单管”，从“暗箱操作”到“全流程可视”，企业不仅能算清经济账，更能看懂政策账，信息对称带来的是经营主体对政府的信任。这张清单，承载的是政府深化改革的决心，标注的是营商环境优化的刻度，更勾勒出政企携手、共促发展的美好图景。

(责编：杨曦、陈键)
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