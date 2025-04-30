史晓丽

原标题：中国挺身捍卫多边贸易体制

随着美国新一届政府上任后对全球大规模加征或威胁加征关税，世界贸易组织（WTO）和多边贸易体制再次受到严重伤害。

世贸组织是不同国家和地区为了消减关税和非关税壁垒成立的唯一全球性国际组织，166个成员间的贸易占到全球贸易总额的98%。尽管近几年来，其因美国阻挠上诉机构成员任命等因素陷入危机，但世贸组织促进了全球贸易发展，并使数百万人摆脱了贫困，以世贸组织为核心的多边贸易体制造福了世界是不争的事实。

中国自2001年12月11日正式加入世界贸易组织后迅速成长，逐步从多边规则的被动接受者和主动接轨者成长为积极参与者、重要建设者和引领者。尤其是随着美国单边主义和霸凌行径的不断升级，中国直面强权表达了所有受损成员的共同担忧并提出应对建议，成为多边贸易体制的坚定维护者和捍卫者。

中国是进出口贸易大国，对全球经济增长年均贡献率接近30%，在世贸组织规则谈判和制度建设等方面具有举足轻重的地位。加入世贸组织以来，中国积极参与和支持世贸组织在规则谈判、改革、贸易政策审议、争端解决、技术援助等方面的工作，发挥了主要成员作用。

中国还全面履行世贸组织规则项下的义务和承诺，遵守和执行世贸组织规则。为履行关税减让义务，中国从1992年底开始大幅自主降税并在加入世贸组织前将关税总水平降到15.3%。加入世贸组织后又逐年下调，2010年1月1日降税承诺全部履行完毕，关税总水平降到9.8%，接近发达成员9.4%的平均约束税率。近年来，中国还主动多次大幅自主降低进口关税税率，关税总水平下降到7.3%，并对原产于同中国建交的最不发达国家的全部商品适用零税率。

为确保政策法规和相关措施符合世贸组织规则，中国在加入世贸组织后大规模清理和修订贸易、投资和知识产权保护等方面的法律法规、部门规章和地方性法规。其中，中央政府清理2300多件，地方政府清理19万多件。中国还进一步发布相关意见和实施办法，确保新出台政策法规和措施与世贸组织规则相符。为更好地履行世贸组织裁决，商务部还发布了《执行世界贸易组织贸易救济争端裁决暂行规则》。

这些积极参与和全面践诺体现了中国坚定不移支持市场经济和贸易自由化的决心，以及与各成员共同强化多边贸易体制的意愿。世贸组织成员也普遍高度肯定中国在推动全球经济增长、维护多边贸易体制，以及支持发展中成员，尤其是最不发达成员融入多边贸易体制方面作出的重要贡献，认为中国是负责任和可信赖的合作伙伴。

中国始终是多边贸易体制的坚定维护者，针对美国政府严重践踏世贸组织规则的行为，中国多次旗帜鲜明地捍卫多边贸易体制。今年4月份，中国先后发布《中国政府关于反对美国滥施关税的立场》和《关于中美经贸关系若干问题的中方立场》白皮书，强烈谴责美国以各种借口对所有贸易伙伴滥施关税。中国呼吁各国秉持共商共建共享原则，坚持真正的多边主义，共同反对各种形式的单边主义、保护主义，维护以联合国为核心的国际体系，维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制。

中国还在世贸组织总理事会、货物贸易理事会等多个多边场合严厉谴责美国所谓“对等关税”等违规措施，并要求其立即取消。同时敦促世贸组织发出声音和携手共同应对。中国也已在世贸组织提起争端解决案件，指控美国所谓“对等关税”等措施严重违反世贸组织规则。

中国采取果断措施对美滥施关税的经济霸凌行径予以反制，既是维护自身合法权益，更是维护国际社会的公平正义。世贸组织成员应当在相互尊重和平等基础上通过磋商找到解决各自关切的办法，并以携手开放合作和多边主义，对冲当下的单边主义、保护主义和霸凌行径。

有理由相信，秉持人类命运共同体理念，中国定能与大多数世贸组织成员一道，为捍卫多边贸易体制和促进贸易发展作出更大贡献。

（作者系中国政法大学国际法学院教授、WTO研究中心主任）

(责编：杨曦、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经