原标题：招联“仲思”亮相第八届数字中国建设峰会 金融科技助力中医数智化转型

4月29日，第八届数字中国建设峰会在福州开幕，中国联通携旗下招联消费金融股份有限公司（以下简称“招联”）受邀亮相峰会，现场展示“招联仲思智能中医大模型”平台。该平台以“智鹿大模型+中医”为核心，联合医院、高校落地场景研发，赋能中医问诊提质增效与现代化转型。作为中国联通与招商银行两家央企合作典范，招联始终秉持家国情怀和公益初心，以科技创新践行社会责任，不仅推动消费金融行业发展，也积极探索新质生产力赋能传统产业焕新。

据了解，数字中国建设峰会是我国数字领域最权威的顶级盛会，由国家发展改革委、国家数据局、国家网信办、工业和信息化部等共同主办，汇聚数字领域的顶尖智慧与前沿成果，成为展示我国数字化建设成就的重要窗口，吸引了众多行业领军企业、科研机构及专家学者广泛参与。

以创新融合之策，探索中医数智化新路径

作为科技领域的前沿探索者，招联在大模型技术层面不断探索创新，取得显著成果。 2023年，招联推出开源大模型“招联智鹿”，后经两次迭代推出8B、70B两个参数版本的大模型“招联智鹿二代”，实现大模型在金融垂直领域的应用由“可用”到“可靠”阶段转变。“仲思”作为“招联智鹿”在大模型应用领域的首次异业赋能实践，展现了传统中医诊疗与现代人工智能技术的深度融合。

中医，作为中华民族的瑰宝，其传承与发展长期面临诊治逻辑复杂、变量众多、数字化基础薄弱等挑战，数智化转型难度极大。在国家大力发展数智中医药的背景下，招联深刻洞察中医行业发展痛点，凭借其在人工智能大模型领域的技术沉淀和创新优势，以公益初心为驱动，主动发起研究并通过国内顶尖高校和三甲医院等应用场景打造了智能中医诊疗大模型“仲思”。在诊疗应用方面，“仲思”融合百万例临床案例与中医药知识图谱，输出中西医结合诊疗方案，覆盖从感冒到慢性病的全病种。基于经典经方与现代验方库，“仲思”能够结合患者体质与药物相互作用预警，智能推荐最优方剂，临床验证匹配准确率高达92.3%。同时，“仲思”还能一键生成饮食调理、穴位保健处方，为患者提供更加个性化的健康服务。在这一系列功能的助力下，中医诊疗更加精准、高效、个性化，有效满足医患双方的诊治需求。

“仲思”在中医的教学与传承创新方面也有着独特的价值。其突破传统模式，通过AI算法解构名医诊疗逻辑，构建可交互的“数字师徒”教学系统，实现临床经验从“个体记忆”到“群体智慧”的智能化转化；通过整合真实医案数据与中药材功效知识图谱，还原辨证论治全流程，实现“同病异治”思维训练，助力青年医师成长。

峰会现场，招联“仲思”的产品演示吸引大量观众围观。用户描述症状后，系统3秒生成病例，4秒辨病诊断，1秒写入门诊。现场一位医生看后赞叹：“系统反应太快了！对基层医疗帮助很大。”

据了解，招联“仲思”大模型的命名颇具深意，其灵感源自招联总经理章杨清。作为技术出身，享受国务院特殊津贴的专家，章总不仅发起这个公益研究课题，为智能进阶提出分级目标和训练科目范围等，而且连项目命名，都反复思考了几个星期。他从中国传统医学智慧中汲取灵感，特别选取了医圣张仲景和药王孙思邈这两位古代医学大家的姓名元素。“仲思”二字不仅体现了对传统医学智慧的致敬，更蕴含着创新的技术理念——解耦诊断和治疗，降低训练难度和算力成本。这背后则是“分而治之”的技术架构思路，章总屡次举例公检法机关的分工协作，刑侦破案，司法管量刑，“仲思”把“诊”和“治”两件具有较大难度的事情适度拆分，最大限度降低训练和学习的成本和难度。这种创新的技术架构，为“仲思”的持续发展和优化莫定了坚实的基础。

首创阶梯成长路径，助力中医AI从“工具”变成“伙伴”

为推动“仲思”迈向更高层次的发展阶段，招联凭借其前瞻性的创新理念，参考智能驾驶分级标准，率先提出了一套从L1至L4的阶梯式、系统化能力成长体系。L1为科普入门阶段，大模型可完成基础医学知识传递、医学名词转译、健康档案初建；L2为专业助理阶段，可对常见疾病、中西医诊断做基础分析初步处置建议；L3可实现临床决策，整合分析复杂临床数据，对专科疾病提供诊断治疗决策；L4是最高层级，可实现名医分身功能，面对疑难疾病，智能多学科诊疗决策，达到名医经验传承的效果，为中医的全面发展提供了全方位的支持。

历经多次迭代优化，如今的“仲思”在医学知识问答、中医辨证诊断、中医教学辅助等方面表现出色，在中医执业医师资格考试中获得92分，显著优于中医医师考分的中位数65分。据了解，现在的“仲思”处于L2辅助诊治的专业助理级别。在这个级别下，“仲思”能够为医生提供专业的诊断建议和治疗方案参考，辅助医生进行日常诊疗工作，提高诊疗效率和准确性。据招联相关负责人透露，随着模型能力成长和应用扩展，“仲思”将逐步迈向临床决策（L3）和名医分身（L4）的高级智能阶段，为进一步传承发扬中医和提升基层医疗服务水平贡献智鹿力量。

目前，“仲思”已服务全国30余家医疗机构，受到中医从业者乃至部分西医的广泛关注。未来，“仲思”将扩展至全国超百家基层卫生系统，尤其是在三四线县城，致力于解决医疗资源匮乏和医疗水平不高的问题。

据了解，除了在中医领域的数智化赋能，招联还秉持共建共享理念，在智能资金调度、智能资产管理服务等方面，与近百家同业机构达成合作，助力构建行业普惠生态。与此同时，为了更好履行社会责任，招联还与传统头部环保企业积极合作，推出“绿元”餐厨垃圾智能收运平台，通过数智能力解决餐厨垃圾的收运效能和全链路监管问题，协助环保企业实现数智化转型。

(责编：董童、李楠桦)

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