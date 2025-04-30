原标题：中国电信柯瑞文：云网筑基 数智赋能，共谱数字中国建设新篇章

29日，第八届数字中国建设峰会在福州举行。中国电信董事长柯瑞文出席峰会开幕式，并在主论坛上发表题为《云网筑基 数智赋能，共谱数字中国建设新篇章》的主旨演讲。

柯瑞文表示，今年是“数字福建”建设25周年，也是“数字中国”建设10周年。中国电信积极投身从数字福建到数字中国的历史进程，将建设数字中国作为企业的使命责任，全面深入实施云改数转战略，推动企业从传统电信运营商向服务型、科技型、安全型企业转型，确定网络、云及云网融合、AI、量子/安全四大技术方向，完成七大战略性新兴业务布局，在光网络及5G/6G、国家云、直连卫星、AI、量子通信等创新发展方面取得一系列突破性进展和标志性成果。

柯瑞文表示，在实践过程中，中国电信不断深化对数字中国建设的规律性认识。当前数字中国建设正处在从数字化向智能化跃升的关键节点，将开启新的发展篇章。

一是人工智能应用成为加快数字中国建设的重要引擎。今年是人工智能的规模应用元年，随着以DeepSeek为代表的新一代开源人工智能技术实现高性能、低成本、轻量化，大幅降低算力与算法门槛，促进大模型应用加速普及，为数字中国建设带来新的发展动能。面对需求的爆发式增长，AI规模应用的关键已经从算力、算法转向数据要素。数据质量是企业生产和治理水平的直接体现，只有经过专业人员标注、调优的数据才能更好地适配算力和算法，只有使用者发挥主体作用，才能形成高质量应用。中国电信在人工智能领域提前布局，形成算力、算法和数据的综合能力优势，抓内部应用取得明显成效，积累了丰富经验，特别是建立了贴近客户、了解客户、长期服务客户的专业工程师队伍，既可以为客户提供标准化的产品，也可以提供一揽子系统集成和运营服务，用AI赋能千行百业，让AI走入千家万户。

二是人工智能发展需要加强科技攻关，推动数字信息基础设施智能化升级。AI应用的加速普及对数字信息基础设施的智能化水平提出更高要求，需要通过全国一体化的算力互联网实现对算力资源的高效适配与灵活调度，并通过云平台提供分布式、可便捷获取的智算服务。中国电信大力推进科技创新，突破智算中心分布式长距无损互联等关键技术，自研形成技术领先的全栈云技术与产品体系，构建“息壤”一体化智算平台，率先实现与众多国产智能芯片的全面适配和深度优化。前几天，中国电信在广东韶关上线全球首个智算昇腾超节点，标志着中国电信智能算力供给实现质与量的双重跨越。同时，智算规模的爆发式增长对能源供给带来挑战，必须加快AI节能等绿色技术的创新与应用，推动算力和电力、通信和能源融合创新发展。

三是人工智能时代，安全对高质量发展的基石作用更加凸显。人工智能等新技术带来前所未有发展机遇的同时，也带来前所未遇风险挑战，因语料偏见带来的文化价值偏差、因数据投喂模型训练推理带来的敏感信息泄露、因伪对齐带来的模型智能体失控风险、因生成式深度伪造带来的虚假信息泛滥等是产业发展面临的共性安全问题。中国电信作为维护网信安全的国家队主力军，提前布局、持续打造安全型企业，构建了从基础设施到数据、内容、算法、应用一体的防护体系，并将不断创新发展，提升全生命周期安全治理能力，实现人工智能安全、可靠、可控。中国电信还将积极推动量子融入云网基础设施，推进量子骨干网和重点城市城域网建设，加快构建纵横相连、跨域互通的量子安全服务能力，以高水平安全保障高质量发展。

四是构建开放共赢的合作新格局是推动数字中国建设的必然要求。新一代人工智能技术快速演进，算力普惠、模型开源、数据流动、场景开放等成为人工智能产业创新发展的关键驱动，需要各行业、各领域开展更大范围、更深层次、更高水平的开放合作。中国电信始终坚持开放共享、合作共赢的理念，面向合作伙伴、广大客户，加大科技、云网、数据、场景等核心能力和资源的开放合作力度，并以全球云网宽带产业协会（WBBA）等组织为平台，开展广泛的国际合作，助力弥合智能鸿沟。

最后，柯瑞文表示，站在数字中国建设新的历史起点上，中国电信将坚定履行使命责任，全面拥抱人工智能，推动企业战略升级，更好赋能经济社会数智化转型发展。（记者 宫碧莹）

(责编：董童、李楠桦)

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