打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中国联通陈忠岳：深化数智融合创新 服务数字中国建设

2025年04月30日09:00 | 来源：人民邮电报
小字号

原标题：数字中国建设峰会丨中国联通董事长陈忠岳：深化数智融合创新 服务数字中国建设

4月29日，第八届数字中国建设峰会在福建福州开幕。中国联通董事长陈忠岳出席峰会开幕式及主论坛，并在主论坛上发表题为《深化数智融合创新 服务数字中国建设》的主旨演讲。

陈忠岳表示，作为数字中国的建设者，中国联通积极推进数智新基建、攻关数智新技术、拓展数智新应用，奋力谱写数字中国建设新篇章。

一是以数智新基建夯实数字中国建设基础。加快移动和宽带网络提能升级，推动5G-A在300多个城市规模商用；推进万兆光网试点，助力各地打造万兆小区、园区、工厂；探索低空智联网融合发展，加快实现空域连续覆盖。加强算力和数据基础设施建设，加快推进IDC向AIDC、通算向智算升级，打造10个枢纽智算中心，部署300多个边缘智算节点；打造算力智联网AINet，实现国家算力枢纽和省级骨干节点的全光高速互联。

二是以数智新技术强化数字中国关键能力。深耕大数据原创技术，建成标准成熟、技术先进、性能优越、多跨一体的大数据平台，数据治理和数据安全能力实现领先；突破隐私计算、量子加密等关键技术，攻克数据可信流通等难点卡点，构建高质量数据集，更好支撑大模型、智能体研发应用。强化人工智能基础创新，打造多模共生的元景大模型；构建40多个具有市场公认度的行业大模型，赋能经济运行、城市治理、工业制造等领域成效明显。

三是以数智新应用全面赋能经济社会发展。打造专业化服务军团，构建一体化能力体系，更好服务数字经济、数字政务、数字文化、数字社会、数字生态文明建设。特别是发挥格物工业互联网平台的技术优势，融合元景工业大模型，赋能设计仿真、控制优化、预测性维护等场景，落地7500家5G工厂和3万个工业互联网项目。

未来，中国联通愿携手各方，以数智新基建、数智新技术和数智新应用，为数字中国建设贡献更大力量。

(责编：董童、李楠桦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
一季度有色金属工业运行平稳：固定资产投资同比增长21.6%
　　人民网北京4月29日电 （记者杜燕飞）“一季度，有色金属行业运行平稳，规上有色工业增加值增速同比增长6.6%，略高于全国规上工业增加值增速；有色金属工业完成固定资产投资比去年同期增长21.6%，增幅比全国工业投资增幅高出9.6个百分点。”中国有色金属工业协会副会长兼新闻发言人陈学森29日在一季度有色金属工业经济运行情况新闻发布会上说。…
大亚湾核电基地累计上网电量超1万亿千瓦时
　　人民网北京4月29日电 （记者杜燕飞）中广核4月29日发布消息，截至目前，大亚湾核电基地6台机组累计上网电量突破1万亿千瓦时，成为我国首个累计上网电量超1万亿千瓦时的核电基地。其中，输送香港的电量超3200亿千瓦时，占香港总用电量的四分之一，为粤港澳大湾区发展提供了清洁能源保障。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部