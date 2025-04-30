原标题：数字中国建设峰会丨中国联通董事长陈忠岳：深化数智融合创新 服务数字中国建设

4月29日，第八届数字中国建设峰会在福建福州开幕。中国联通董事长陈忠岳出席峰会开幕式及主论坛，并在主论坛上发表题为《深化数智融合创新 服务数字中国建设》的主旨演讲。

陈忠岳表示，作为数字中国的建设者，中国联通积极推进数智新基建、攻关数智新技术、拓展数智新应用，奋力谱写数字中国建设新篇章。

一是以数智新基建夯实数字中国建设基础。加快移动和宽带网络提能升级，推动5G-A在300多个城市规模商用；推进万兆光网试点，助力各地打造万兆小区、园区、工厂；探索低空智联网融合发展，加快实现空域连续覆盖。加强算力和数据基础设施建设，加快推进IDC向AIDC、通算向智算升级，打造10个枢纽智算中心，部署300多个边缘智算节点；打造算力智联网AINet，实现国家算力枢纽和省级骨干节点的全光高速互联。

二是以数智新技术强化数字中国关键能力。深耕大数据原创技术，建成标准成熟、技术先进、性能优越、多跨一体的大数据平台，数据治理和数据安全能力实现领先；突破隐私计算、量子加密等关键技术，攻克数据可信流通等难点卡点，构建高质量数据集，更好支撑大模型、智能体研发应用。强化人工智能基础创新，打造多模共生的元景大模型；构建40多个具有市场公认度的行业大模型，赋能经济运行、城市治理、工业制造等领域成效明显。

三是以数智新应用全面赋能经济社会发展。打造专业化服务军团，构建一体化能力体系，更好服务数字经济、数字政务、数字文化、数字社会、数字生态文明建设。特别是发挥格物工业互联网平台的技术优势，融合元景工业大模型，赋能设计仿真、控制优化、预测性维护等场景，落地7500家5G工厂和3万个工业互联网项目。

未来，中国联通愿携手各方，以数智新基建、数智新技术和数智新应用，为数字中国建设贡献更大力量。

(责编：董童、李楠桦)

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