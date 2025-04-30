原标题：数字中国建设峰会启幕 奇富科技费浩峻详解智能体时代三大要素升级

4月29日至30日，第八届数字中国建设峰会在福建省福州市启幕。此次峰会由国家发展改革委、国家数据局、国家网信办、工业和信息化部、福建省人民政府共同主办，超过800位企业家、30位院士，以及诸多专家学者与社会各界人士齐聚峰会。其中，4月29日下午举办的数字经济分论坛备受瞩目。奇富科技首席算法科学家费浩峻受邀，与联通数科、腾讯、阿里云、蚂蚁数科等公司高管，围绕“人工智能引领数字发展新潮流”这一主题展开分享与交流。

据介绍，奇富科技所处的金融科技赛道，数字化进程一马当先。费浩峻指出，人工智能创新要立足实际，贴合行业，这是奇富科技发展的核心准则。

回顾发展历程，奇富科技积累了两大关键经验。技术战略上，奇富科技紧跟数字化步伐，灵活应变。数字化初期，通过数字化升级解决人员密集型问题，提升生产效率；数据化基础稳固后，利用智能化攻克计算难题，提高生产效能。在大模型发展进程中，奇富科技以应用为导向，前期专注研发copilot等提效助手，2024年开始构建端到端的金融解决方案，始终走在技术创新前列，为金融业务高效开展筑牢根基。

战术执行时，奇富科技注重夯实基础与创新结合。一方面，投入精力进行数据治理和清洗，为智能系统稳定运行和持续创新提供保障；另一方面，让科研团队深入一线，精准把握客户需求，打造出实用性强的产品，在市场竞争中占据优势。

展望未来，大模型和智能体技术将重塑金融行业。奇富科技明确三大发展方向。

协作模式升级是首要任务。智能体和虚拟员工将融入企业运营，奇富科技已步入全面智能体时代，积极构建新机机和人机协作模式。

生产资料升级同样关键。多模态技术发展使机器对物理世界的感知和认知能力增强，数字化能力也将随之提升。奇富科技将加大多模态技术研发投入，推动数字化能力进阶，为业务发展注入新动力。

生产模式升级是重中之重。随着基座大模型发展，垂类大模型在垂直领域的应用成为可能。奇富科技已在小微金融领域探索，借助自研大模型技术，深度挖掘数据，精准识别小微企业主身份，优化行业分类，构建客户画像，提升小微企业贷款可获得性。未来，奇富科技将持续深耕，推动金融生产模式全面革新。

费浩峻表示，奇富科技凭借对人工智能的深刻理解和扎实实践，已在金融科技领域开辟出一条创新发展的路径。相信在更多同行新技术应用的助推下，金融行业的数字化转型必将加速，数字经济也将迎来蓬勃发展的新局面。

(责编：董童、李楠桦)

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