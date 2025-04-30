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瑞幸咖啡：2025年一季度自营门店同店销售增长率8.1%

2025年04月30日09:14 | 来源：中国网财经
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原标题：瑞幸咖啡公布2025年第一季度财报 自营门店同店销售增长率8.1%

　　4月29日，瑞幸咖啡公布2025年第一季度财报。数据显示，2025年第一季度总净收入88.65亿元人民币，同比增长41.2%，GMV达103.54亿元人民币。截止一季度末，门店总数达24097家。依托于规模优势，公司不断提升运营效率，盈利能力同比显著提高，一季度GAAP营业利润大幅增长至7.37亿元，营业利润率达到8.3%。在保持高速扩张的同时，自营门店同店销售增长率也稳步改善，达到8.1%。瑞幸咖啡一季度实现了强劲的业绩增长，行业领先优势进一步扩大。

　　在门店运营方面，瑞幸咖啡市场渗透率稳步提升，行业领先优势持续扩大。一季度，瑞幸净新开门店1757家，截至一季度末，瑞幸咖啡全球门店总数达24097家，门店总数较2024年第四季度环比增长7.9%。中国市场净增 1743 家门店(含香港5家)，门店总数达到24032 家，其中自营15541 家，联营 8491家；国际市场净增14 家门店，门店总数达到65 家，其中新加坡自营门店57家，马来西亚加盟门店8家。

　　在产品方面，截止到3月31日，上市4年的现象级爆款生椰拿铁，累计销量达13亿杯。3月推出的“鲜萃轻轻茉莉”，单日销量最高达到167万杯。为不断给用户带来高品质产品体验，瑞幸咖啡持续加强全球优质原材料产地布局，深化高品质供应链建设。瑞幸咖啡携手合作伙伴，以印尼邦盖群岛作为生椰拿铁主要原料椰浆的专属优质原产地，打造“瑞幸咖啡专属生椰岛”，并在广西横州建立“瑞幸咖啡广西横州专属茉莉花产区”。

　　在用户方面，一季度月均交易客户数达7427万，同比增长24.0%。截至一季度末，累计交易客户数约3.55亿。瑞幸咖啡通过不断拓展产品品类，提供极具优势的高品质产品与消费体验，赢得越来越多消费者的青睐。接下来，瑞幸咖啡将继续坚持有竞争力的价格策略，持续开展9.9元品质咖啡活动，分区域精细化运营，不断培育并深化消费者咖啡饮用习惯与品牌粘性。

　　此外，在ESG实践领域，瑞幸咖啡展现企业担当，积极践行“以赴美好明天”可持续发展战略，致力于推动中国咖啡行业的绿色化、低碳化转型。本月，瑞幸咖啡北京中关村旗舰店荣获LEED ID+C最高等级的绿色建筑铂金级认证。此外，瑞幸在本季度还参与了“地球一小时”活动，作为年度推广合作伙伴，通过线上和线下多种方式传递环保理念，鼓励消费者践行可持续的生活方式。

　　瑞幸咖啡联合创始人、首席执行官郭谨一表示：“2025开年首季，瑞幸咖啡实现了强劲的业绩增长。未来，我们将通过持续提供具有价格优势的高品质产品，战略聚焦市场份额提升， 把握中国咖啡市场的蓬勃增长机遇。依托以客为先的价值观，充分发挥规模优势，坚守产品品质与核心价值主张，持续巩固行业领先地位，驱动长期可持续增长。”

(责编：董童、李楠桦)
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