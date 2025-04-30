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神舟十九号载人飞船顺利撤离空间站组合体

神舟十九号航天员乘组将于4月30日回家

2025年04月30日09:33 | 来源：人民网
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人民网北京4月30日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2025年4月30日4时，神舟十九号载人飞船与空间站组合体成功分离，计划当天中午返回东风着陆场。

分离前，神舟十九号航天员乘组在地面人员的配合下，完成了空间站组合体状态设置、实验数据整理下传、留轨物资清理转运等撤离前各项工作，与神舟二十号乘组完成了工作交接和在轨工作经验交流。

后续，神舟十九号载人飞船返回舱将在地面指令控制下择机再入返回，在中国空间站出差的航天员蔡旭哲、宋令东、王浩泽已踏上回家之旅。

据介绍，此次神舟飞船因着陆场大风天气推迟一天返回，并将首次降落东风着陆场东区。面对新情况新考验，工程全线密切协同、天地联动，迅速制定应对举措，确保任务圆满成功。目前，东风着陆场气象条件满足任务要求，参试相关系统已做好各项准备迎接航天员回家。

(责编：赵竹青、高雷)
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