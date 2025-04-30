人民网北京4月30日电 （记者任妍）在全球智能制造竞争格局加速重构的当下，中国制造业正处于从规模扩张迈向质量跃升的关键转型期。如何进一步推动数智产业新质生产力发展与科技自立自强，中国科学院科技战略咨询研究院研究员余江在接受记者采访时表示，技术标准与知识产权协同，已成为推动智能制造产业高质量发展的新引擎。

“突破性数智技术创新和新型业态正在改写全球制造业竞争格局。”余江表示，标准引领、数据确权、互联互通已成为塑造数智产业核心竞争力的关键。在这样的背景下，二者协同发展，才能助力产业突破发展瓶颈。

在采访中，余江表示，作为国家社会科学基金重大项目的成果，浙江工业大学中国中小企业研究院教授王黎萤的著作《技术标准与知识产权协同推进数智产业创新研究》剖析了技术标准与知识产权协同发展的理论逻辑与实践路径。余江认为，传统制造业长期采用依赖单一技术标准或知识产权战略的线性思维，这使得创新要素相互割裂，协同效率低下。如今，亟需通过“技术标准先行布局”与“知识产权全链条护航”的双轮驱动模式，以及“标准链-创新链-产业链”多链融合的方式，重构智能制造产业的发展逻辑。

在谈及该著作研究方法与成果时，余江介绍，通过对403家智能制造企业开展深入调查与实证研究后，系统解析了技术标准战略与知识产权战略协同作用对数字产业化创新和产业数字化创新的深层影响机制。“在技术迭代周期短、创新生态复杂的当下，技术标准的前瞻性布局至关重要。这已成为突破知识产权丛林、构建产业创新生态的关键杠杆。”余江表示，智能制造产业必须建立标准创新网络，以此突破技术标准与知识产权协同发展的薄弱环节，实现从“被动适应”到“主动引领”的数智化转型。

余江认为，全球智能制造产业竞争已进入“规则制胜”的深水区。中国智能制造产业要把握好技术标准与知识产权协同发展这一关键结合点，加快实现高质量发展，在全球智能制造竞争中占据主动地位，推动中国制造业实现从“制造大国”向“智造强国”的跨越。

(责编：王连香、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经