人民网北京4月30日电 （记者孙阳）4月29日，湖北省政府新闻办召开“牢记嘱托 建成支点——‘七大战略’行动方案”系列发布会第四场，重点解读《关于实施枢纽提能战略 整体提升支点开放辐射力的行动方案》（以下简称《行动方案》）。

“牢记嘱托 建成支点——‘七大战略’行动方案”系列发布会第四场举行。湖北省商务厅供图

据介绍，《行动方案》明确了湖北整体提升支点开放辐射力的工作目标：力争到2027年开放型经济中部领先，到2030年开放型经济走在全国前列，到2035年对内对外开放新格局整体重塑，全面建成内陆开放高地。同时，围绕"打造内陆开放高地"目标，系统部署五大专项行动：

一是实施市场主体培育行动，打造开放型经济高地。湖北将实施外贸龙头企业育强、外贸平台倍增、专精特新外贸“小巨人”、中小外贸企业“繁星成长”四大计划，加强市场主体培育，形成“大企业顶天立地、中小企业铺天盖地”的开放发展新格局。同时，提升光电子信息、汽车、化工等“51020”先进制造业产业集群外向度，加快培育服务贸易、数字贸易、绿色贸易新动能，打响投资中国·优选湖北品牌，打造外商投资中国优选地，支持企业优化海外投资布局，加快构建开放型经济新体制。特别是发挥武汉开放牵引作用，做强襄阳、宜昌、黄石、鄂州等开放型经济重要增长极，加强三大都市圈开放功能协同，推动开放型经济全域协同发展。

二是实施平台能级跃升行动，打造制度创新高地。湖北省已形成3大自贸片区、5个跨境电商综试区、7个开放口岸、6个综合保税区、9个国家级经开区等类型齐全、功能完备、布局合理的开放平台体系。湖北将加快实施湖北自贸试验区提升战略，建设全国领先的综合保税区，全面提升产业园区开放水平，支持武汉创建国际消费中心城市，更好发挥平台示范引领作用，更好打造高质量开放型经济集聚区。

三是实施国际物流通道提升行动，打造开放枢纽辐射高地。湖北承东启西、连南接北，得“中”独厚，是陆海空三大丝绸之路战略交汇点。《行动方案》提出建设天河机场、花湖机场航空客货运“双枢纽”，提升中欧班列武汉集结中心枢纽集结能力，打造长江中游航运中心，构建多式联运网络体系，系统提升开放枢纽功能，形成国内成本最低、效率最高、辐射最广的现代物流体系。

四是实施惠企发展便利化行动，打造开放环境高地。《行动方案》聚焦外向型市场主体反映强烈的堵点、痛点问题，从提升口岸通关便利化水平、提升企业出海便利化水平，提升金融服务便利化水平三方面，实施一系列惠企举措，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。

五是实施“开放湖北”全球影响力提升行动，打造开放要素集聚高地。充分发挥湖北科教大省、文化大省、生态大省的优势，深化科技、文化、教育、旅游、外事全方位开放合作，建设国际交往中心。特别是打造高能级国际交流合作平台，建好高水平开放创新研究院，办好相约春天赏樱花、中国—北欧经贸论坛、世界500强对话湖北等品牌活动，讲好湖北“开放故事”，全面提升“开放湖北”全球影响力。

湖北省商务厅党组书记、厅长龙小红表示，湖北省商务系统将咬定争当开放支点的目标不动摇，鼓足干劲、奋发进取，全力以赴整体提升湖北开放辐射力，奋力打造内陆开放高地，以湖北改革之力、开放之为，撬动中部、服务全国。

(责编：王连香、高雷)

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