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千万吨级煤矸石综合利用项目在山西大同开工

2025年04月30日13:41 | 来源：人民网
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人民网北京4月30日电 （记者孙阳）作为煤炭开采的伴生物，煤矸石不仅占用土地资源，也成为制约城市绿色发展的难题。数据显示，我国煤矸石堆存量已超70亿吨，但综合利用率不足60%。如何将“黑色包袱”转化为“绿色财富”，是能源重化工基地转型发展的重要课题之一。

4月28日，山西大同千万吨级煤矸石综合利用项目正式开工。据了解，该项目规划总处置煤矸石1000万吨/年，采用“总体规划、分期实施、分区建设”的投建营一体化模式，由中能建装配式建筑产业发展有限公司投资建设运营，以绿色建筑新型部品部件研发应用为切入点，提供“装配式+煤矸石固废利用”综合解决方案，探索固废利用全产业链一体化融合发展新路径。

“从‘生态包袱’到‘绿色财富’，目标不仅是治理固废，更是打造一条可持续发展的全新路径。”项目相关负责人表示，项目整体建成后，可增加直接就业人员1500余人，有效减少煤矸石堆存占地约3000亩，余热发电系统年发电量约28500万kWh，年节约标煤约35000吨。

据介绍，项目运营过程中将运用多项创新技术，如：借鉴钢铁行业带式焙烧技术，研制陶粒规模化生产首台套装备；人工智能光电分选技术，可在毫秒间精准分选煤矸石成分；首创的“X光+电磁波”技术攻克高岭岩矿物除铁难题，提升产品纯度；微米颗粒悬浮态煅烧技术则助力实现99.5%的脱碳效能。

(责编：王连香、高雷)
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