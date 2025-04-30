人民网北京4月30日电 （记者杜燕飞）“当前，钢铁行业‘稳’的态势在持续，‘新’的动能在成长，‘绿’的特征在扩展，但也面临供给强于需求、钢价震荡下行等情况，持续推动行业运行向稳向好仍需付出努力。”中国钢铁工业协会（以下简称中钢协）副会长兼秘书长姜维29日在中钢协一季度信息发布会上说。

生态环境部近期印发《全国碳排放权交易市场覆盖水泥、钢铁、电解铝行业工作方案》，三大行业正式纳入全国碳市场。

“钢铁行业进入并参与碳市场，既是钢铁企业绿色低碳转型必选项，也是应对碳边境调节机制、参与国际竞争合作的必答题。”姜维表示，要以进入碳市场为契机，加快推动钢铁行业绿色转型，支持低碳技术研发应用；在超低排放改造和能效提升方面，按照既定目标推进改造评估监测公示，落实差异化政策，搭建平台助力企业节能降碳。

中钢协数据显示，截至4月20日，共有189家钢铁企业完成或部分完成超低排放改造和评估监测，其中141家企业全过程完成超低排放改造，涉及粗钢产能约5.91亿吨；47家企业部分完成超低排放改造，涉及产能约1.69亿吨。

“超低排放改造工程、极致能效工程等推动我国建成了世界规模最大清洁钢铁生产体系，提升钢铁企业环境绩效。”姜维介绍，一季度，重点统计钢铁企业累计吨钢综合能耗543千克标煤/吨，同比下降0.52%；吨钢可比能耗480千克标煤/吨，同比下降2.1%；吨钢取水量同比下降0.90%；外排废水中化学需氧量、氨氮、悬浮物等污染物排放量同比分别下降10.07%、10.84%、14.82%；吨钢二氧化硫、吨钢颗粒物、吨钢氮氧化物排放量同比分别下降11.68%、3.27%、12.78%。

“建议国家对能效水平高、碳排放强度低的钢铁企业，在产量分配、绿色金融、产品出口、差别电价等方面给予支持。”姜维说。

钢铁行业在推动自身绿色发展的同时，姜维介绍，一季度，我国钢铁行业积极适应需求变化，钢铁生产总体保持稳定，重点统计企业利润增长，资产状况总体好转。

数据显示，全国粗钢产量达2.59亿吨，同比增长0.6%；生铁产量为2.16亿吨，同比增长0.8%；钢材产量3.59亿吨，同比增长6.1%，全国折合粗钢表观消费量为2.3亿吨，同比下降1.2%。

钢材进出口方面，数据显示，当季钢材累计出口2743万吨，同比增长6.3%，出口均价706美元／吨，出口总额194亿美元；累计进口钢材155万吨，同比下降11.3% ，折合粗钢净出口2903万吨，同比增长17.9%。

价格与成本方面，数据显示，中国钢材价格指数（CSPI）平均值为95.59点，同比下降13.66%。同时，主要原燃料采购成本均下降，进口铁矿石均价99.1 美元／吨，同比下降21.3%，重点统计钢铁企业进口粉矿采购成本同比下降19.26%。

一季度，企业经营状况有所改善，重点统计会员钢铁企业累计营业收入为14360亿元，同比下降6.61%；营业成本为13505亿元，同比下降7.73%；利润总额215.83亿元，同比增长1.08倍。

(责编：孙红丽、高雷)

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