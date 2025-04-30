新华社北京4月30日电（记者赵文君）国务院食安办近日印发通知，要求各地高度重视“五一”、端午节假日期间食品生产、销售、餐饮服务环节监管，切实保障食品安全。

在生产销售环节，加大对米面油、肉蛋奶等大宗食品生产企业，以及大型食品销售连锁企业、食品批发企业、商场超市的监督检查力度。

在餐饮服务环节，以连锁餐饮服务企业、集体用餐配送企业、中央厨房、学校食堂、旅游定点接待单位、农家乐、农批（贸）市场等为重点对象，以旅游景区、商业区、车站、码头和高速公路服务区等为重点场所，以网络餐饮等为重点业态，加强餐饮服务环节食品安全风险排查和隐患综合治理，严防发生食品安全事故。

强化食品抽检监测，组织开展粽子等节日热销食品专项抽检，对于抽检不合格的食品及时按要求开展核查处置，切实防控食品安全风险。

各地要依法依规、从严从快打击违法违规行为，严格落实处罚到人，涉嫌犯罪的一律移送公安机关追究刑事责任。发布节日相关食品安全消费提示，做好反食品浪费宣传引导，及时受理和处置消费者投诉举报。严格落实食品安全应急值守等制度要求，积极稳妥处置食品安全突发事件。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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