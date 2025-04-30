新华社北京4月30日电（记者樊曦）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，4月30日是“五一”假期前一天，全国铁路迎来出行高峰，预计发送旅客1870万人次，计划加开旅客列车1166列。

截至4月30日14时，铁路12306已累计发售“五一”假期车票9455万张。从车票预售情况看，30日热门出发城市主要有北京、广州、上海、成都、武汉、深圳、西安、杭州、郑州、长沙；热门到达城市主要有北京、广州、成都、上海、杭州、武汉、西安、郑州、南京、长沙；北京往返上海、西安往返成都、北京往返呼和浩特、广州至南宁、北京至沈阳、北京至太原、上海至武汉等热门区间客流相对集中。

各地铁路部门增加运力投放，加大站车服务保障力度，强化路地联动，助力旅客平安便捷温馨出行。国铁武汉局集团公司管内武汉等车站积极协调地方公交集团等市政交通部门，统筹安排公共交通运力，方便旅客出行“最后一公里”；国铁成都局集团公司与南方电网贵阳花溪供电局密切协作，对管内沪昆高铁沿线供电设施逐一开展安全巡查；国铁广州局集团公司加开广州、深圳去往长沙、南昌，长沙去往上海、张家界等区间的夜间高铁；国铁乌鲁木齐局集团公司乌鲁木齐站开设网约车候车区，方便旅客顺畅接驳。

(责编：杨光宇、胡永秋)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经