中国新能源汽车持续牵动世界目光。在这几天的上海车展现场，中国新能源汽车凭借炫酷“黑科技”、超高性价比，让外国观众围得水泄不通。

2024年，中国新能源汽车年产量历史性突破1000万辆大关，达到1288.8万辆，全球电动汽车销量占比达70%。外媒惊叹中国新能源汽车跑出了“中国速度”和“中国机遇”。

国际机构和分析师普遍认为，中国新能源汽车市场将持续增长，成为全球汽车产业绿色低碳发展的重要力量。那么 ，是什么让外媒对中国市场前景如此充满信心？

信心来自于市场。中国拥有14亿多人口和庞大的中等收入群体，超大规模市场，让中国新能源汽车有望“大水养大鱼”。

信心来自于未来。德国《慕尼黑水星报》刊文分析，中国新能源汽车消费者平均年龄仅为34岁，远低于欧盟的56岁。赢得年轻人就是赢得未来市场。

信心来自于创新。从整车性能到外观设计，再到原地调头、飞越弹跳的黑科技，中国新能源汽车紧紧抓住科技创新这个“关键变量”。

“跳出中国看中国”，既看到当下的蓬勃生机，更看到未来的发展趋势。在全球绿色转型的大潮中，中国新能源汽车正向着更加美好的未来加速奔跑，“小院高墙”挡不住中国新能源汽车“跑得更快”！

(责编：杨光宇、胡永秋)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经