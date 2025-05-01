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国资央企加速布局“人工智能+”场景应用

2025年05月01日09:28 | 来源：人民网
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人民网北京5月1日电 （记者黄盛）在工业制造、能源电力、智能网联汽车等重点行业、超500个场景布局应用人工智能；打造了“息壤”“云骁”“慧聚”等央企算力平台；在交通物流、金融服务、绿色低碳、工业制造、石油石化等重点行业汇聚起一批高质量数据集……随着国务院国资委央企“AI+”专项行动持续深化，中央企业在应用、算力、数据、模型等人工智能产业重点领域，更加突出应用领航，更加突出数据赋能，更加突出智算筑基，深化与各方协同合作，取得积极成效。

在日前举办的第八届数字中国建设峰会期间，央企人工智能产业发展进一步提速加力。其中，中国移动发布了全新的自研九天终端大模型，面向终端场景的模型能力进一步增强。在产品落地方面，推出搭载终端智能体的5款AI终端产品，包括AI PC、AI眼镜、AI耳机等，搭载中国移动灵犀智能体，提供覆盖各类型场景的智能化服务体验。在生态建设方面，发布终端智能体联盟升级计划，聚合产业链合作伙伴力量推动应用创新、促进技术协同，共促端侧AI产业成熟。

据介绍，人工智能正从技术探索阶段迈向规模化应用阶段，需要驱动AI终端与具身机器人在技术引领、产品创新、生态协同上全面突破。国资央企加速布局“人工智能+”场景应用，需依托产业联盟聚合优势资源，携手产业界，构建覆盖“跨终端、跨应用、跨场景”的智能体协同范式。中国移动牵头成立了“具身智能产业联盟”，汇聚产业链上下游龙头企业、高校科研院所及测试机构等，通过资源整合、协同攻关，聚焦关键技术突破、标准体系建设和应用场景孵化，加速人机推进共生、智能协同。

 也有业内人士认为，央企人工智能产业发展，尚需更加突出数据赋能，以龙头企业为牵引，分批构建重点行业高质量数据集，提升通用数据集质量和多样性以服务大模型训练，持续参与数据标注产业基地建设，推进数据共享开放，突破数据难题，做强做优数据产业。

(责编：孙红丽、高雷)
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