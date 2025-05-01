人民网北京5月1日电 （记者黄盛）截至2025年4月30日，除十余家公司外，沪深共5100多家上市公司披露了2024年年报和2025年一季报。总体看，2024年上市公司业绩保持韧性，3/4公司盈利，五成利润增长。AI浪潮引领科技创新，去年三季度以来系列稳增长政策推动下，金融业加速回暖，居民消费持续恢复，出行物流日益火热，出口出海进程加速，带动上市公司业绩显韧性，一季报营收利润增速改善，业绩持续修复。同时，资本市场改革措施持续显效，上市公司分红回购再创新高，退市常态化推动上市公司提质增效。

74%公司盈利 五成利润增长

2024年，沪深上市公司共实现营业收入71.8万亿元，同比小幅下滑0.7%；净利润5.2万亿元，同比下滑2.3%。74%的上市公司实现盈利，48%的公司盈利正增长。

分板块看，沪主板净利润同比增长2.7%。扣除金融业外，实体上市公司实现营业收入62.7万亿元，同比下滑0.9%净；利润2.5万亿元，同比下滑12.8%。分行业看，28个实体大类行业中，农林牧渔、电子、交通运输、汽车、商贸零售等行业增幅靠前。

金融业实现净利润2.7万亿元，同比增长10.3%，增速较三季报进一步提升。上市公司营业收入相当于GDP的56.0%，实体上市公司利润总额相当于规模以上工业企业的54.9%，上市公司作为国民经济压舱石的地位进一步凸显。

金融业业绩加速回暖，增厚服务实体经济发展“安全垫”。受市场交投火热、债券价格上涨等利好因素影响，券商、保险公司2024年全年净利润同比增长16.0%、110.0%，增速较2024年三季报提升17.4、6.8个百分点。上市银行不良贷款率较三季报下降1个BP至1.15%，净息差下行速度趋缓，2024年全年营业收入和净利润分别同比增长0.1%、2.3%，较三季报提升1.1、0.9个百分点。

AI带动电子通信上下游维持高景气

AI大模型技术日益成熟，带动半导体周期向上修复。2024年，半导体、消费电子行业研发费用同比增长17.2%、8.0%，带动净利润分别同比增长13.2%、12.9%，高居各行业前列。国内“人工智能+”行动持续推进，算力及终端应用需求快速增长。供给下降预期、下游消费电子需求增长带动铜、铝价格大涨，工业金属行业净利润同比增长30.6%。

截至2024年底，超半数上市公司聚焦战略新兴产业，新上市公司中超八成集中在新一代信息技术、高端装备制造、新材料、新能源汽车、生物、节能环保、航空航天、新能源等八大行业，新质生产力持续赋能上市公司业绩增长。上市公司是技术创新的主力军，研发投入已占全国企业研发支出的半数以上，专利数量占全国专利数量的近1/3。2024年，实体上市公司研发费用合计1.6万亿元，同比增长3.1%；研发费用占营业收入（研发强度）的2.6%,较2023年提升0.1个百分点。研发强度大于10%的公司家数占比16.1%,较2023年提升0.3个百分点。科创板研发费用同比增长7.9%,研发强度保持在10.8%。

上市公司分红回购再创新高

在新“国九条”大力推动分红背景下，2024年，3472家沪深上市公司宣告年报现金分红，金额合计1.66万亿元。叠加前期中期分红，2024财年分红金额合计2.39万亿元，同比增长7.2%，沪深300股息率3.59%，均创历史新高。

近五年来，沪深两市累计分红超10万亿元，分红金额连续五年超过当年再融资额。2024年共985家上市公司宣告中期分红，金额合计6994.7亿元，家数、金额分别为2023年的4.3倍、2.7倍。

国有企业继续发挥分红主力军作用，近千家国企2024财年合计分红1.5万亿元，占全市场的62.8%。上市公司股票回购积极性也进一 步提升，2024年共披露1470单回购计划，金额合计2123亿元，分别是2023年的2.1倍和1.5倍。

另据了解，2024年，55家上市公司平稳退市；截至4月30日，2025年共有22家公司确定退市。其中，重大违法类退市2家，财务类退市9家，交易类退市8家，主动退市公司3家，多元化退出渠道不断畅通，资本市场吐故纳新持续显效。

(责编：孙红丽、高雷)

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