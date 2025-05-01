人民网北京5月1日电 （记者乔雪峰）5月1日，记者从交通运输部获悉，“五一”假期首日，预计全社会跨区域人员流动量预计34095万人次，环比增长59.9%，同比增长8.0%。

其中，铁路客运量预计2250万人次，环比增长22.8%，同比增长8.7%。

公路人员流动量（包括高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量、公路营业性客运量）预计31476万人次，环比增长64.1%，同比增长7.8%。其中高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量预计27525万人次，环比增长76.4%，同比增长8.4%；公路营业性客运量预计3951万人次，环比增长10.5%，同比增长4.0%。

水路客运量预计135万人次，环比增长63.0%，同比增长53.5%。

民航客运量预计234万人次，环比增长0.6%，同比增长9.1%。

各地交通部门针对假期客流特点，科学制定运输方案，全力做好“五一”假日期间交通保障，为民众提供安全、顺畅的出行服务。

在北京，当地交通运输部门为了更好满足假期乘客出行需求，针对假期首尾客流峰值突出、景点商圈车站压力攀升等特点，精准实施运力调配，通过加开临客、延时运营、高峰期全8编组列车上线、调整换乘线路客流接续等组合策略，加强保障期间所辖线路运力。大兴机场线5月1日，进京方向末班车延时运营至次日00:30，19号线5月1日，新宫站至牡丹园站方向末班车时间延时运营至次日01:00。

在河北，当地交通运输部门为满足新能源车主“五一”假期出行需求，提前布局、精准施策，在京港澳高速保定、徐水、定州服务区及遵秦高速卢龙北服务区等充电需求繁忙的服务区，新增120把充电枪，顺利完成布设并实现正常运营。此外，在衡德高速衡水服务区、京昆高速曲阳服务区等重点路段，增设了8台移动充电设备。这些设备将根据各服务区的实时充电情况，灵活调整位置，及时填补充电缺口，为群众出行充电“续航”。

广东交通运输部门预计，5月1日，深中通道双向车流持续保持高位运行；5月2日至5月4日为假期中期，预计深中通道双向车流均衡；5月4日上午10时开始，中山往深圳的返程车流将逐步上升；5月5日，预计上午10时开始出现返程车流高峰，中山往深圳方向的车流持续超饱和运行，并将持续至假期结束。广东交通运输部门建议司乘人员提前规划行程，合理避开高峰时段，在深中通道超饱和运行期间，可选择虎门大桥、南沙大桥或广澳高速-南沙港快速等路线。为确保安全、顺畅，深中通道全线设有6个应急备勤点，采取路政与拯救单位“驻点+巡查”双循环模式，实现高效处置和快捷支援。

为确保水上出行安全，海事部门发布“五一”假期水上出行安全提醒，乘船不携带鞭炮、汽油等易燃、易爆物品上船；上下船按顺序，等船靠稳、跳板安置好后，依次排队、先下后上；乘坐汽车、摩托车或骑自行车等车辆搭载渡船时，应先下车后渡运；上船后，熟悉救生衣、救生圈、消防设备的位置和使用方法，牢记安全逃生通道；超载船只不要乘坐；遇大风、大雾、洪水时不乘渡船；船行驶途中，如遇大风、雷雨等突发恶劣天气时，应听从指挥，随船避险。不能乘坐没有船名的船、没有标注定额数或超过定额数的船、超载的船以及没有安全设备的船。遇到危险不要惊慌，沉着应对并及时拨打12395遇险求救电话。

(责编：孙红丽、高雷)

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