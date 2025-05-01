原标题：创同类型机组世界纪录！我国首座商业重水堆单循环安全运行738天

5月1日，中核集团旗下上市公司中国核电投资控股的秦山核电秦三厂1号机组与华东电网解列，正式完成本次燃料循环发电任务。至此，该机组自2023年4月24日并入华东电网以来，保持安全稳定经济环保运行，单循环连续运行738天。

秦山核电秦三厂为2台重水堆核电机组。1998年6月8日1号机组开工建设，2002年12月31日、2003年7月24日两台机组投入商业运行，实现“核电工程管理与国际接轨”。截至目前，秦山核电秦三厂两台机组安全运行43堆·年，累计安全发电2480亿千瓦时。

本循环内，秦三厂1号机组累计安全发电超125亿千瓦时，相当于减耗标准煤380万吨，减排二氧化碳997万吨，相当于植树造林7.7个西湖景区。

秦山核电有关负责人指出，秦山核电秦三厂1号机组创造的738天连续并网运行纪录，是我国核电事业高质量发展的一个缩影。核电作为一种清洁、高效的能源形式，在“双碳”目标下承担着重要角色，为改善环境质量作出了贡献，对我国能源结构转型具有重要意义，通过总结和推广保障机组安全稳定运行的成功经验，有助于我国核电行业进一步提升整体水平和能力。

2025年是秦山核电开工建设40周年。作为我国自主核电的发源地，秦山核电被誉为“国之光荣”，自1991年12月15日并网发电以来，已安全运行30多年，共有9台在运机组，总装机容量超过666万千瓦，是我国核电机组数量最多、堆型最丰富的核电基地。

秦山核电始终坚持“安全第一、质量第一”，持续加强机组安全生产管理、强化安全生产责任体系建设，努力实现高质量发展和高水平安全。在重水堆安全生产绩效提升方面，秦山核电深化安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设，建立完善重要设备缺陷响应流程，强化运行、维修和技术等部门协同作战能力，强化重要设备管理，持续提升设备可靠性，确保机组安全稳定运行。秦山核电针对重水堆机组持续开展卓有成效的技术改进创新，在实现钴-60批量化生产、碳-14供应全面国产化的同时，首批镥-177靶件也在2024年底顺利出堆，为保障国家同位素供应安全、建设“健康中国”作出新的贡献。

(责编：董童、李源)

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