人民网记者 杜燕飞

“孩子今年要上小学了，我一直盘算着换套大些、离学校近的房子。可手头房子还有70万元贷款没还完，一时半会儿又筹不到钱结清，当时特别着急。”王女士回忆起换房经历时表示，“好在交通银行为我办理了‘带押过户’业务，不需要提前还清房贷即完成了旧房交易，整个时间比预期少了10余天，让我顺利在孩子上学前置换到新的房子。”

在传统二手房交易模式下，“卖旧买新”堪称一场“耐力战”：卖方需先筹措资金偿清银行贷款、解除抵押登记，才能与买方办理过户；待买方重新完成贷款办理后，卖方才能收到全部旧房交易款，不仅流程长，还可能面临一些潜在的交易风险。

业内人士表示，银行“带押过户”业务让卖方无需提前结清原贷款、注销抵押，即可完成房屋过户、抵押及新贷款发放和旧贷款结清的全部流程，大幅提升了二手房交易效率，进一步保障交易安全。

住房，一头连着百姓的安居乐业，一头关乎经济的稳健发展。随着我国工业化、城镇化、农业现代化进程加速和居民生活水平的提高，消费者对房子有了更美好的期盼，即更安全绿色的建筑标准、更舒适的空间规划设计、更完善的社区配套、更智慧和个性化的定制选择。

2025年《政府工作报告》提到要“适应人民群众高品质居住需要，完善标准规范，推动建设安全、舒适、绿色、智慧的‘好房子’”。3月，全国各地也陆续出台相关政策，进一步助力市场信心的恢复。

“为更好地满足广大居民的刚性和改善性住房需求，我们为广大消费者提供更便捷、更安全的住房贷款服务。”交通银行相关部门负责人介绍，打造了在线看房服务专区，客户可远程查看热门楼盘，一键触达专属客户经理，量身定制贷款方案，并提供移动受理、快速报件，让客户少跑腿，少操心。积极引入外部数据，不断加大 AI技术赋能、数字审批工具的推广应用，提升业务处理效率，可最快24小时内完成审批、放款。配套资金托管、带押过户、抵押线上直连等特色服务，方便客户“以旧换新”，保障交易安全。

专家表示，推动住房消费可带动上下游产业协同发展，为市场注入新活力。无论是帮助年轻人实现首套房的安居梦想，还是助力改善型购房者升级居住条件，亦是支持保障性住房建设，交通银行打造的多元化金融服务矩阵，将助力房地产市场健康平稳发展，为经济持续回升向好注入动能。

(责编：孙红丽、高雷)

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