人民网北京5月1日电 （记者杜燕飞）中国核电日前发布的2025年一季度业绩报告显示，一季度，公司归母净利润31.37亿元，同比增长2.55%，核电业务稳健增长，新能源业务拓展提速，资产结构持续优化。

——核电主业持续发力。报告显示，一季度，核电业务营业收入同比增长10.46%，归母净利润同比增长11.52%。该板块以高负荷、高效率、零碳排的属性，持续兑现长期价值。

业内人士认为，在电价机制日趋市场化、可再生能源并网波动性加大的背景下，核电凭借其“基荷电源+高稳定性”的特性，在全国能源结构优化中价值日益凸显。

数据显示，截至2024年底，中国核电控股在运核电机组25台，总装机容量2375万千瓦，全年核电发电量1831.22亿千瓦时。截至目前，中国核电控股商运核电机组共计26台，总装机容量2496.2万千瓦；控股核电机组达45台，总装机容量达4682.1万千瓦。

“从资产结构看，中国核电的核电机组已步入成熟运营期，折旧摊销进入相对稳定区间，毛利率维持在较高水平。”中国核电有关负责人说。

分析人士表示，随着多个在建机组进入密集投运通道，中国核电预计将在2030年前后释放大规模新增产能。当前，在政策利好与装机推进的共振下，中国核电正在形成“在运稳定+在建扩张+储备有序”立体装机结构。

——新能源业务加速规模化发展。报告显示，一季度，中国核电新能源板块实现营业收入同比增长24.64%，显著快于整体收入增速，成为拉动公司营收增长的引擎。

数据显示，2024年，中国核电新能源机组发电量为332.27亿千瓦时，同比增长42.21%。其中，光伏发电量180.69亿千瓦时，同比增长44.81%，风力发电量151.58亿千瓦时，同比增长39.02%。新能源上网电量326.63亿千瓦时，同比增长42.07%。

上述负责人表示，当前，中国核电在风电、光伏等领域已积累大批在运与在建项目，区域布局日益优化、资源获取能力持续增强。伴随未来运营资产的逐步并表、发电效率的持续爬坡以及政策端“整县推进”“新型电力系统”利好加持，中国核电的新能源业务正加快从“资源获取”向“高效运营”跃升，构建协同清晰、机制完善的一体化发展闭环。

报告显示，一季度，中国核电总资产达6877亿元，较年初增长4.24%；归属于母公司股东的权益达1,136亿元，同比增长3.11%。其中，在建工程达2078亿元，体现了中国核电在核电、新能源等领域的项目进入密集建设期。

“从资金保障层面看，报告期末货币资金226.68亿元。”报告指出，中国核电借助新能源REITs发行、债转股实施、增资引入战略性新兴产业等多元融资工具，在压降负债率的同时，增强了权益资本基础，有效对冲大规模基建投入带来的财务压力。

(责编：孙红丽、高雷)

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