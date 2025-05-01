新华社北京5月1日电（记者张泉）记者5月1日从中国科学院空间应用工程与技术中心获悉，中国空间站第八批空间科学实验样品4月30日随神舟十九号载人飞船返回舱顺利返回地球。

据介绍，本次返回的科学实验样品涉及空间生命科学、空间材料科学等领域的25项实验项目，总重量约37.25公斤。其中，生命类科学实验样品已运抵北京并交付科学家，材料类等科学实验样品后续将随神舟十九号载人飞船返回舱运输回京。

科研人员在查看生命类科学实验样品。（中国科学院空间应用工程与技术中心供图）

本次返回的生命类科学实验样品主要包括人诱导多能干细胞、人支气管上皮细胞、果蝇、蛋白样品等20类。后续，科学家将开展样品形态检测、细胞谱系分析、结构分析、多组学分析研究，相关成果将为人类在空间和地面的健康保障提供数据和理论支持。

本次返回地球的材料类科学实验样品主要包括钨基超高温合金、高强韧钢、非线性光学晶体、月壤加固材料、凝胶复合润滑材料等。后续，科学家将开展样品组织形貌、化学成分等测试分析，相关成果将为未来深空探测、人类太空活动等提供重要理论支撑。

(责编：赵光霞、白宇)

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