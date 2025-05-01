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一季度“两新”政策带动全国设备工器具购置投资同比增长19%

2025年05月01日16:46 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月1日电（记者 魏玉坤）记者从国家发展改革委获悉，今年一季度，大规模设备更新和消费品以旧换新政策带动全国设备工器具购置投资同比增长19%，拉动社会消费品零售总额同比增长4.6%，继续有力支撑扩消费、稳投资、促转型、惠民生。

　　一季度，在汽车、家电等消费品以旧换新政策带动下，全国限额以上单位通讯器材类、家用电器和音像器材类、家具类商品零售额同比分别增长26.9%、19.3%、18.1%，增速分别比1至2月份加快0.7个、8.4个、6.4个百分点。与“两新”密切相关的消费品制造业、装备制造业、制造业技改、原材料制造业投资分别增长13.5%、8.9%、7.2%、4.3%，增速比全部投资分别高9.3个、4.7个、3.0个、0.1个百分点。

　　“两新”政策带动相关行业生产和效益同步向好，有力畅通经济循环。一季度，规模以上通用设备、专用设备、汽车、智能消费设备、家用电力器具制造业增加值同比分别增长9.4%、4.1%、11.8%、11.4%、10%。全国新增智能化社区回收设施2800余个，“两新”行动以来总计新增近1.4万个；废弃电器电子产品回收量同比大幅增长70%，主要互联网回收平台的废旧手机回收额同比增长50%，废钢铁、废有色金属回收利用量稳中有升。

　　一季度，我国新增发布“两新”领域国家标准17项。截至目前，2024年和2025年“两新”领域计划制定修订的294项国家标准中，已累计发布185项。

(责编：赵光霞、白宇)
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