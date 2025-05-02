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“两新”政策加力扩围继续显效（锐财经）

本报记者 邱海峰
2025年05月02日05:25 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　一季度，“两新”（大规模设备更新和消费品以旧换新）政策带动全国设备工器具购置投资同比增长19%，拉动社会消费品零售总额同比增长4.6%，继续有力支撑扩消费、稳投资、促转型、惠民生。国家发展改革委有关负责人表示，今年以来各地区各有关部门用足用好超长期特别国债资金，推动“两新”加力扩围政策继续显效。

　　

　　拉动消费与投资明显增长

　　当前，“两新”政策成效如何？看一组数据。

　　消费方面，一季度，在汽车、家电、手机、电动自行车、家装等消费品以旧换新政策带动下，全国限额以上单位通讯器材类、家用电器和音像器材类、家具类商品零售额同比分别增长26.9%、19.3%、18.1%，增速分别比1—2月份加快0.7个、8.4个、6.4个百分点；文化办公用品类零售额增长21.7%，持续保持快速增长，仅此四项就拉动社会消费品零售总额增长1.4个百分点。

　　“去年，消费品以旧换新取得积极成效，今年我们乘势而上、加力扩围，支持资金达3000亿元，翻了一倍，家电支持品类由8大类拓展至12大类，增加了手机等数码产品购新补贴。”商务部副部长盛秋平说，截至4月27日24时，全国汽车以旧换新281.4万辆，12类家电以旧换新4941.6万台，手机等数码产品购新3785.5万件，家装厨卫“焕新”4090.6万件，电动自行车以旧换新超420万台，合计拉动销售超7200亿元。

　　投资方面，一季度，设备工器具购置投资同比增长19%，在1—2月份高增速基础上进一步加快1个百分点，比全部投资高14.8个百分点。与“两新”密切相关的消费品制造业、装备制造业、制造业技改、原材料制造业投资分别增长13.5%、8.9%、7.2%、4.3%，增速比全部投资分别高9.3个、4.7个、3个、0.1个百分点。

　　国家发展改革委副主任赵辰昕表示，大规模设备更新带动全国设备工器具购置投资增长，对全部投资增长的贡献率达到64.6%，推动全部投资增速比去年全年提高1个百分点。

　　带动相关行业效益向好

　　“两新”政策有力增强消费活力、拉动投资增长的同时，带动相关行业生产和效益同步向好。

　　根据国家发展改革委数据，一季度，规模以上通用设备、专用设备、汽车、智能消费设备、家用电力器具制造业增加值同比分别增长9.4%、4.1%、11.8%、11.4%、10%；全国新增智能化社区回收设施2800余个，“两新”行动以来总计新增近1.4万个；废弃电器电子产品回收量同比大幅增长70%，主要互联网回收平台的废旧手机回收额同比增长50%，废钢铁、废有色金属回收利用量稳中有升。

　　国家发展改革委有关负责人表示，2024年以来，超长期特别国债支持大规模设备更新资金积极向民营企业项目倾斜，其中工业设备更新、回收循环利用领域支持民营企业项目的资金占比超过80%。超长期特别国债资金支持消费品以旧换新的汽车、家电、手机、家装等领域，均属于民营经济传统优势行业。

　　数据显示，一季度，民间项目投资（扣除房地产开发民间投资）增长6.0%，其中制造业、基础设施民间投资分别增长9.7%、9.3%，增速比全部制造业投资、全部基础设施投资分别高0.6个、3.5个百分点。

　　“‘两新’政策还有力提升标准水平。”上述负责人说，一季度，新增发布“两新”领域国家标准17项。截至目前，2024年和2025年“两新”领域计划制定修订的294项国家标准中，已累计发布185项。设备更新方面，出台能耗限额、设备能效、污染物和碳排放等国家标准85项，支撑产业转型升级。回收利用方面，发布废旧车用动力电池、废弃电器电子产品、退役光伏组件回收利用等国家标准43项，支撑废旧产品设备高水平循环利用。

　　更多支持政策继续推出

　　接下来，“两新”政策还将如何发力？扩大内需空间有多大？

　　赵辰昕表示，消费领域，我国汽车保有量3.53亿辆，冰箱、洗衣机、空调等主要品类家电保有量超过30亿台，按照正常周期更新换代，每年能创造数万亿元的需求。投资领域，我国全社会设备存量资产净值约40万亿元，随着高质量发展深入推进，每年的设备更新换代投资需求将超过5万亿元。我国正在深入实施新型城镇化战略，城镇化率每提高1个点能拉动万亿规模的投资需求，以城市地下管网建设改造为例，初步统计未来5年需更新改造燃气、排水等各类管道约60万公里、能够创造约4万亿元的投资需求。“可以说，我们扩大内需有非常现实和巨大的潜力空间。”赵辰昕说。

　　聚焦大规模设备更新和消费品以旧换新，更多支持政策继续推出。近日，国家发展改革委印发通知，会同财政部及时向地方追加下达今年第二批810亿元超长期特别国债资金，继续大力支持消费品以旧换新。

　　国家发展改革委表示，将充分发挥“两新”部际协调机制作用，强化统筹推进和跟踪调度，督促各地各有关部门加快已拨资金审核兑付，切实减轻企业垫资压力，确保真金白银优惠直达消费者。此外，将工业软件等更新升级纳入“两新”政策支持范围，扩大有效投资。

(责编：杨光宇、袁勃)
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