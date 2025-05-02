两部门发布新规

本报记者 廖睿灵

为强化供电服务保障，支撑当地发展战略，南方电网贵州六盘水供电局积极打造数智化、扁平化、网格化供电所，大幅提升客户用电体验。图为近日该局供电所人员在更换新型变压器。

王 飞摄（人民视觉）

随着全国统一电力市场建设积极推进，辅助服务作为重要的交易品种，亟需从国家层面统一规范、统筹推进。近日，国家发展改革委、国家能源局发布《电力辅助服务市场基本规则》（以下简称《规则》），引导更多电力辅助服务进入市场。

电力辅助服务是指除正常电能生产、输送、使用外，发用两侧主体提供的系统调节服务，是保持系统稳定的“调节器”。国家能源局有关负责人介绍，中国电力辅助服务发展经历了2006年以前无偿服务、2006—2014年计划补偿、2014年至今部分品种市场化3个阶段。随着新能源装机比例不断提升，电力系统灵活性需求激增、调节能力不足，需要通过市场机制进一步挖掘系统调节潜力。

“各地结合实际情况，逐步探索建立调峰、调频、备用等辅助服务市场化品种，实现辅助服务从计划到市场、从发电侧到多元主体的转变。截至目前共有16个省建立调峰市场，15个省建立调频市场，2个省建立爬坡市场，6个区域分别建立调频、备用、调峰等市场，通过竞争有效提升系统调节能力。电力辅助服务市场在维持系统稳定、保障电力供应、促进新能源消纳和推动煤电转型等方面发挥重要作用。”国家能源局有关负责人说。

《规则》明确了辅助服务市场经营主体范围。据介绍，辅助服务市场经营主体包括发电企业、售电企业、电力用户和新型经营主体。特别明确了储能企业、虚拟电厂、智能微电网、车网互动运营企业等经营主体地位，引导新型经营主体参与调节。

同时，《规则》规范了辅助服务交易品种设立流程。由电力调度机构根据系统安全稳定运行需要，提出电力辅助服务市场建设需求并拟定分析报告，报国家能源局派出机构和省级价格、能源主管部门。国家能源局派出机构会同省级价格、能源主管部门组织论证需求合理性，制定实施方案报国家能源局，经国家发展改革委同意后实施。设立新品种时，应依序开展模拟试运行、结算试运行、正式运行相关流程。

价格方面，明确按照“谁受益、谁承担”原则，结合电力现货市场建设情况，建立辅助服务费用传导机制。电力现货市场连续运行的地区，符合规定的调频、备用等电力辅助服务费用，原则上由用户用电量和未参与电能量市场交易的上网电量共同分担。

国家能源局有关负责人表示，将密切关注电力辅助服务市场运行情况，充分发挥国家能源局派出机构作用，督促市场运营机构规范组织交易、各类经营主体规范参与市场，对电力辅助服务市场运行情况进行监管。

(责编：杨光宇、袁勃)

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