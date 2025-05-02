新华社北京5月1日电（记者王立彬）今年一季度，全国海洋旅游快速发展，沿海各地区海洋旅游市场迎来“开门红”。

据自然资源部初步核算，通过文化引领、科技赋能，国内旅游新场景、新方式不断涌现，我国海洋旅游市场供需两旺。今年一季度，全国海洋旅游业实现增加值3842亿元，同比增长7.5%。

据国家海洋信息中心主任石绥祥介绍，政策引导邮轮旅游更好发展，在国家层面，近期印发的《提振消费专项行动方案》提出，不断丰富邮轮航线和旅游产品，推进游艇登记注册和报备便利化。在地方层面，广东提出大力发展跨海岛旅游，推动邮轮、游艇等高端旅游项目发展。

随着夏季来临，预计东南沿海地区滨海旅游、海岛旅游以及面向东亚、东南亚国家和地区的邮轮旅游将迅速走旺。

(责编：杨光宇、袁勃)

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