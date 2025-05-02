本报长沙5月1日电（记者杨迅）湖南省政府新闻办日前在长沙举行《湖南省提振消费专项行动方案》新闻发布会。记者从会上获悉，今年湖南省拟安排455.54亿元国省财政资金，用于推进十大促消费专项行动。

十大促消费专项行动包括城乡居民增收减负、消费品以旧换新、住房消费保稳提质、创新消费场景、提质服务消费、升级文旅体育健康消费、培育经营主体和消费品牌、完善消费平台和消费设施、优化消费环境、营造消费氛围行动。

今年，湖南省加力扩围支持大规模设备更新和消费品以旧换新，设备更新支持重点领域由11个扩大到14个。消费品以旧换新新增手机等数码产品，汽车报废更新扩大到国四排放标准燃油乘用车，老旧营运货车扩大到国四及以下排放标准，家电产品扩大到16类，家装厨卫产品扩大到5大类32小类，适老化改造产品扩大到6大类34小类，省级自定农机报废种类提高至12类，进一步提高了汽车置换更新、电动自行车以旧换新、新能源城市公交车及动力电池更新补贴标准。

(责编：杨光宇、袁勃)

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