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上海“模速空间”何以汇聚超百家大模型企业

一群年轻人，干着年轻的事业

本报记者 田 泓 谢 雨 王崟欣
2025年05月02日05:35 | 来源：人民网－人民日报
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　　刘益东在介绍企业情况。
　　本报记者 田 泓摄

　　“模速空间”展厅内的产品。
　　本报记者 谢 雨摄

　　“模速空间”外景。
　　“模速空间”供图

　　白板上，画着各种思维导图和技术路线；沙发区、茶水间、会议室，走几步就是交流空间；电子屏上预告着最新一周的沙龙主题，从行业动态、营销辅导到资源对接……漫步在上海市徐汇区“模速空间”大模型创新生态社区，无论是随处可见的人工智能应用场景，还是张张充满朝气的年轻面孔，都让人直观感受到满满的科技氛围和创新活力。

　　4月29日，习近平总书记在上海考察时走进“模速空间”，同青年创新人才亲切交流。总书记对大家说，“人工智能是年轻的事业，也是年轻人的事业”，勉励大家“在推进中国式现代化的宽广舞台上绽放绚丽的青春光彩”。

　　总书记的勉励，让身处现场的上海蜜度蜜巢智能科技有限公司总裁刘益东倍感振奋：“眼下，正是我们年轻一代展示才华、大显身手的好时候。”

　　作为一名80后，刘益东已在人工智能新赛道上打拼多年。2009年，踏着移动互联网的浪潮，他和团队第一次创业，瞄准的就是大数据与人工智能。人工智能不断发展，他们持续关注、寻找机会。2022年在上海举办的世界人工智能大会，一场学术交流让刘益东更加明确创新方向——“机会来了，就是生成式人工智能！”

　　2023年8月，“模速空间”启动建设，定位是全球最大的人工智能孵化器。仅仅38天，“模速空间”实现从毛坯状态到“拎包入住”，早已跃跃欲试的蜜度蜜巢成为“模速空间”首批入驻企业。

　　在这里，首创企业备案奖励与算力叠加补贴，入驻企业最高可享受100%的租金减免，仅算力成本一项就降低40%。更重要的是，园区主动搭建场景对接平台，联合上海市国资委举办了上百场供需对接会，将初创企业直接“送入”产业链核心环节。

　　“‘模速空间’就像是人工智能产业应用场景的大超市，我们在这里找到技术落地的方向。”刘益东带记者参观公司的“一方天地”：20余人的创业团队平均年龄30岁，80平方米的开放办公区，企业高管与员工并肩而坐，可以随时讨论研发中出现的问题。

　　“每天都会有不同的企业和单位推开这扇玻璃门，在研讨中，我们总结出共性需求，开发出大模型，进而在交流中收集市场反馈，一次次完善。”刘益东说，蜜巢大模型已推出多个标准产品，广泛应用于城市治理、智能办公、智能客服、智能营销等领域。

　　在这里，“上下楼就是上下游”“邻居就是合伙人”。

　　“茶水间、沙发区、电梯里……有时候打个照面的工夫，几句话就碰撞出新的合作。”刘益东告诉记者，与“楼下邻居”无问芯穹公司的合作，就开始于这样的瞬间，“我们做的应用场景，需要更强的算力支持，无问芯穹的优势是人工智能算力基础设施。一次碰面，简单交流，合作很快达成。”如今，搭载着无问芯穹算力的蜜巢大模型算力部署实现了从“周”到“天”的提速。

　　“模速空间”揭牌之初21家企业入驻，不到20个月，已汇聚超过100家大模型企业，辐射带动徐汇区聚集大模型企业近400家，累计推动43个备案大模型落地，约占上海全市的61%。

　　晚上7点，“模速空间”依然灯火通明，研发、讨论还在紧张进行。“年轻的事业，最能激发创新创造的热情。”总书记的到访，让刘益东充满信心，“发展人工智能，我们有基础、有人才、有‘身位优势’，有广阔的前景。我希望把这份年轻的事业继续做下去，为发展人工智能贡献年轻力量。”

　

　　版式设计：张芳曼

　　《 人民日报 》（ 2025年05月02日 02 版）

(责编：杨光宇、袁勃)
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