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一季度我国服务业“压舱石”作用突出

2025年05月02日06:16 | 来源：新华网
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新华社北京5月1日电（记者潘洁）记者从国家统计局了解到，一季度，我国服务业增加值占国内生产总值的比重为61.2%，比上年同期提高0.5个百分点；对国民经济增长的贡献率为59.1%，比上年同期高1.5个百分点，拉动国内生产总值增长3.2个百分点，服务业“压舱石”作用突出。

现代服务业加快发展，创新活力持续激发。一季度，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业增加值同比分别增长10.3%和10.2%。信息技术、商务服务等现代服务业的快速发展，为新质生产力加快培育积蓄动能。一季度，高技术服务业固定资产投资同比增长11.6%，高技术服务业投资持续较快增长，为优化服务供给提供支撑。

服务消费增势良好，数字、绿色、智能等新型消费蓬勃发展。一季度，服务零售额同比增长5%，比商品零售额增速高0.4个百分点。全国居民人均服务性消费支出同比增长5.4%，占居民人均消费支出比重为43.4%，比上年同期提高0.1个百分点。优质文旅产品供给丰富，冰雪游、文博游、主题游等热度不减。一季度，出行类平台电子商务交易额同比增长5.7%。

服务业市场活跃度持续提升，相关企业发展预期良好。3月份，服务业生产指数同比增长6.3%，比1至2月份加快0.7个百分点；服务业商务活动指数为50.3%，比2月份上升0.3个百分点。从市场预期看，3月份服务业业务活动预期指数为57.5%，比2月份上升0.6个百分点，位于较高景气区间。

国家统计局服务业调查中心主任彭永涛表示，一季度，一揽子存量政策和增量政策协同发力、持续显效，服务业经济实现良好开局，新动能新优势加快培育，服务消费潜力不断释放。下阶段，要加快相关政策落地见效，积极培育新质生产力，充分激发经营主体活力，推动服务业经济持续向好。

(责编：杨光宇、袁勃)
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