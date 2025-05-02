本报北京5月1日电 记者齐芳从中国科学院空间应用中心获悉，空间站第八批空间科学实验样品已随神舟十九号飞船顺利返回地球。本次返回的科学实验样品涉及空间生命科学、空间材料科学、空间新技术等领域的25项实验项目，总重量约37.25公斤。其中，空间生命类科学实验样品因生物活性要求，第一时间从着陆场转运至北京载人航天工程空间应用系统总体单位——中国科学院空间应用中心。4月30日21时40分许，中国科学院空间应用中心对返回的生命类科学实验样品进行状态检查确认后，交付给科学家开展后续研究。

据了解，本次返回生命类样品主要包括骨细胞和成骨细胞、人诱导多能干细胞、人支气管上皮细胞、人和动物早期胚胎、蛋白样品及果蝇等20类，是空间站应用与发展阶段下行生物样品种类和涉及实验项目最多的一次。后续，科学家将对返回样品开展形态检测、细胞谱系分析、结构分析、多组学分析研究及进一步的地面验证试验，包括研究力学敏感性信号途径调节空间骨质流失的细胞和分子机制，研究人诱导多能性干细胞在空间微重力环境下3D生长特征和干性增强的分子机制，研究空间辐射致癌的效应和机制及明确细胞癌变进程中的关键标志物，解析人和哺乳动物早期胚胎发育受空间环境的影响及机制，研究微重力环境下蛋白及蛋白复合物的结构与功能关系，解析太空亚磁、微重力及其复合环境对果蝇生长发育、生理功能、行为模式影响及分子机制等。相关研究结果将为人类在空间和地面的健康保障提供数据和理论支持。

空间材料类科学实验样品将随神舟飞船返回舱运输回京。材料类返回样品共4类22种，主要包括钨基超高温合金、高强韧钢、非线性光学晶体、铟硒半导体晶体和月壤加固材料、凝胶复合润滑材料等。

后续，科学家将进行样品组织形貌、化学成分及其分布差异等测试分析，研究微重力对材料生长、成分偏析、凝固缺陷及性能的影响规律，研究空间特殊环境下材料的使役行为和使役性能。相关研究将为新型高性能合金设计、大尺寸高性能晶体的地面制备提供技术支撑，助力下一代航发涡轮叶片、纳米电子器件、深紫外光刻机检测光源等关键材料的制造和应用；同时，推动高强度耐久性的月壤固化材料、柔性太阳翼等大型空间可展开结构材料及高性能长寿命空间润滑材料空间应用，为未来深空探测和人类太空活动提供重要的理论支撑。

(责编：袁勃、杨光宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经