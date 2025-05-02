一季度我国服务贸易同比增长8.7%
2025年05月02日08:39 | 来源：光明日报
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原标题：一季度我国服务贸易同比增长8.7%
记者从商务部获悉，2025年一季度，我国服务贸易较快增长，服务进出口总额19741.8亿元，同比增长8.7%。其中，出口8351.5亿元，增长12.2%；进口11390.3亿元，增长6.2%。服务贸易逆差3038.8亿元，比上年同期减少244.6亿元。
知识密集型服务贸易保持增长。一季度，知识密集型服务进出口7524.9亿元，增长2.6%。其中，其他商业服务、电信计算机和信息服务进出口规模较大。知识密集型服务出口4363.4亿元，增长2.1%；知识密集型服务进口3161.5亿元，增长3.4%。
旅行服务出口增长最快。一季度，旅行服务继续保持高速增长，进出口达5849亿元，增长21.8%，为服务贸易第一大领域。其中，出口增长97.5%，进口增长14.9%。(记者 董蓓)
(责编：王连香、杨迪)
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