原标题：破解给药难题 科研团队研发出器官“创可贴”

药物在身体里也会“迷路”？传统药物递送就像在陌生城市投递包裹——口服或静脉注射的药物容易在血液里“兜圈子”，不仅难以精准找到病灶，还可能误伤健康器官；大分子药物则易被细胞膜的“安检门”严防死守。

聚焦这一难题，北京航空航天大学、北京大学等单位科研团队合作，研发出如同“智能创可贴”的电子贴片，实现药物递送“精准导航+超速通关”双重突破。相关成果4月30日在国际学术期刊《自然》发表。

北航生物与医学工程学院教授常凌乾介绍，科研团队融合柔性电子与微纳加工技术打造出这款贴片，仅有约一张普通打印纸的厚度，能直接附着在器官表面。贴片凭借“纳米孔-微通道-微电极”三维结构，实现了无线供电，可在低电压下对细胞膜进行安全穿孔，并通过纳米孔道内形成的超高电场强度，将药物分子快速、精准地点对点递送到病灶。“这相当于给药物递送打通了一条‘高速公路’。”

北大医学部教授李默说，研究发现，在急性肝损伤小鼠对照实验中，贴片治疗组实现7天存活率100%，而传统治疗组死亡率为40%。病理学分析还显示，贴片治疗组肝脏损伤部位恢复平滑完整，没有发生炎症和纤维化，优于其他治疗组效果。

“这项研究成果已在医学美容、皮肤创伤修复等领域实现转化应用，未来还有望为癌症、创伤等重大疾病治疗带来新方案。”常凌乾说。（记者赵旭、魏梦佳）

(责编：王连香、杨迪)

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