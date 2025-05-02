原标题：迎“五一”出行高峰 各地织密安全“网”

“五一”假期首日，全国各地迎来出行高峰，全国铁路预计发送旅客2250万人次，计划加开旅客列车1341列。在人头攒动的车站、机场，在游人密集的旅游景区，各部门超前准备、精准调度、暖心服务，共同织密安全保障“网”。

“请刷身份证，注意脚下安全。”5月1日清晨，吉林长春站候车大厅内，旅客熙熙攘攘，车站工作人员正耐心贴心地维持秩序。长春站客运车间副主任盖卫东说，为应对旅客出游需求，长春站加开了多列长春至延吉、长白山等旅游热门地区的列车，方便旅客到当地品尝朝鲜族特色美食、畅游长白山。

在长春龙嘉国际机场，假期首日同样繁忙，机场地面服务工作人员李恒表示，“五一”黄金周到来前，机场重点对摆渡车、平台车、客梯车等特种设备开展系统性安全“体检”，筑牢假期安全运行防线。

假期来临，各地牌照的车辆驶入云南各条高速公路，掀起小长假自驾游热潮。“为加强服务保障能力，缓解司乘‘里程焦虑’，公司在充电需求大、易拥堵的服务站点增设新能源充电桩和移动充电设施，增强保障能力。同时，成立了15个运营维护小组，线上、线下联动，通过巡检、设备维护和应急处理，全力保障设施正常运行。此外，我们还建立24小时应急机制，及时回应群众诉求，确保充电服务的高效和有序。”云南交投集团经营开发有限公司董事长罗祥升说。

“五一”假期当日，各地旅游景区也迎来客流小高峰。

在云南大理市崇圣寺三塔景区游人如织。检票口，游客排队等待检票进入。“景区结合五一‘大客流’的实际情况，提前制定了‘高峰期游客处理预案’‘游客疏散应急预案’等，确保假日期间安全有序。”大理崇圣寺三塔文化旅游区分公司副总经理胡佼佼介绍，不久前，公司还组织景区工作人员参加了消防安全培训，邀请消防专家讲解火灾预防、初期扑救、逃生自救等知识，提升了工作人员应急处置与协同配合能力。

5月1日，成都金沙遗址博物馆迎来了大量游客。博物馆在容易产生拥堵隐患的陈列馆，实施了参观线路单循环，让游客们不走“回头路”，有效避免人员拥堵。

据介绍，为保障“五一”假日游客参观秩序，金沙遗址博物馆临时增加了10多名安保人员，保障假日安保力量；节前还对博物馆安防、消防设施设备进行了全面检查、测试，确保节假日期间设备正常运行；此外，还实时监测馆内游客数量，必要时实施限流，提升游客参观体验。(新华社记者唐成卓、丁怡全、童芳)

(责编：王连香、杨迪)

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