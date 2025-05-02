横琴口岸预计10月实现“免出示证件”便捷通关
2025年05月02日08:46 | 来源：人民网－人民日报海外版
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据新华社广州电（记者王承昊、王浩明）记者4月29日从横琴粤澳深度合作区执委会获悉，为进一步提升经常往返琴澳旅客的通关体验，经琴澳两地协商，将对横琴口岸旅检合作快捷通道进行“免出示证件”功能优化升级，计划今年10月完成。
“机遇湾区”“机遇香港”“机遇澳门”主题采访活动当日来到横琴粤澳深度合作区，深合区执委会副主任聂新平受访表示，未来通过横琴口岸往返琴澳两地，“刷脸”即可通关，无需出示证件，“像乘坐地铁一样方便快捷，熟练的旅客10秒钟即可通关”。
数据显示，2024年全年，经横琴口岸出入境客流超2280万人次、车流约240万辆次，年度客流车流均创口岸成立以来历史新高。
横琴粤澳深度合作区执委会表示，“免出示证件”功能正式启用后，将进一步提升旅客通关体验，便利横琴与澳门之间人员往来，有利于促进琴澳融合发展。
(责编：王连香、杨迪)
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