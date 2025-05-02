深圳大学成立人工智能学院，瞄准培养“四维人才”——

本报记者 刘少华

深圳大学人工智能学院揭牌成立仪式现场。

深圳大学人工智能学院展出的机器狗。

在深圳大学人工智能学院揭牌成立仪式现场，机器人向到访嘉宾挥手致意。

在深圳大学校友广场，人工智能学院的机器狗展品引起到访嘉宾的关注。

（本文图片均由受访者提供）

4月21日，深圳大学人工智能学院正式宣告成立。现场，学界、业界专家学者汇聚一堂，共同探讨人工智能的未来发展方向。

与会人士认为，在人工智能日渐蓬勃发展的时代，在大湾区成立这样一所人工智能学院，有着重要意义。

“当前，人工智能正以前所未有的速度重塑全球科技竞争格局，这场深刻的科技革命既孕育着无限可能，更对高等教育人才培养体系提出时代之问。”深圳大学校长毛军发院士表示。

从单点突破迈向系统创新

“学院成立后，有很多海内外青年学者想到我们这边来施展手脚，收到很多优秀简历。”接受本报采访时，深圳大学人工智能学院负责人李坚强告诉记者，他马上就要去面试新一批教师。

在人工智能领域，深圳大学此前已经储备良多。毛军发表示，深圳大学依托大数据系统计算技术国家工程实验室、射频异质异构集成全国重点实验室、广东省算力提升基础学科研究中心、光明实验室等国家级、省级科研平台，在人工智能相关领域积累了良好的科研基础与人才储备，已经涌现出一批有影响力的研究成果与创新团队。

正因为有此前的基础，在这所新成立的学院，已经汇聚起一批国内外顶尖人才，构建起强大的师资阵容。学院现有教职工约80人，其中包含中科院院士2人、日本工程院院士1人、国家级人才5人、国家青年人才2人，是一支由院士、讲席教授、特聘教授等组成的教学科研团队。

李坚强说，人工智能有丰富的理论体系，而且还在不断发展完善过程中，对人工智能学院的教师团队和研究人员来说，首先要在基础理论上有所作为，不断向前探索，为人工智能寻找发展潜力。他反复表示，只有基础理论发展好，才能更好地赋能各行各业。

学科方向上，这所学院将与射频异质异构集成全国重点实验室等多个全国重点实验室平台、深圳大学各学院建立紧密合作，具体围绕人工智能基础理论、具身智能与机器人、人工智能应用三大核心学科方向开展科学研究及人才培养。

“人工智能学院的成立，标志着我们将从单点突破迈向系统创新，通过构建‘X+AI’与‘AI+X’相融合的学科生态，推动电子信息、数字经济、生命健康等领域的纵深发展，打造具有深大特色的学科增长极。”毛军发表示，“我们将重点推进高端人才引育、关键核心技术攻关、国际化平台建设和产学研深度融合，着力打造具有深大特色的人工智能人才培养基地和科技攻关高地。”

在AI时代书写更多“深圳奇迹”

观察深圳大学人工智能学院的发展，离不开观察其所处的位置——100米外是腾讯公司总部，5公里内遍布高新科技企业，其所在城市是深圳，更大的地理坐标是粤港澳大湾区。

“深圳有很强的产业基础，粤港澳大湾区国际化程度很高，这对我们来说都是优势所在。”李坚强说，深圳市在加快打造人工智能先锋城市的同时又推出一系列政策，粤港澳大湾区更是已成为人工智能技术应用和产业发展的重要高地。如今，依托这些优势，学院已经邀请了多位来自中国香港、新加坡等地的学者开展长期合作。

在人工智能浪潮中，学界跟业界正在双向奔赴。李坚强说，深圳很多企业找来，希望与学院展开合作。“我们看到企业已经有很强的危机感，人工智能的到来，意味着企业的技术需要更新换代，这是影响生存的大事。所以我们也在积极探索如何用专业知识服务企业、服务社会，体现我们的担当。”

“AI是强研究和强学术基因的产业，它的原创性突破，需要强大的学术支撑。”学院成立当天，深圳云天励飞技术有限公司董事长兼首席执行官陈宁一番话，代表了不少企业的看法，“作为深圳人工智能企业，我们也希望未来能够和深圳大学人工智能学院一起，深化AI产学研合作，不断突破边缘AI技术的边界，共同在AI时代书写更多‘深圳奇迹’。”

就在成立仪式现场，学院还分别与深圳市罗湖区人民政府、腾讯、华为等多家知名企业与机构签署了战略合作协议，通过建立长期稳定的合作关系，构建“政产学研用”一体化创新生态。

打造“校内外双创新联合体”

李坚强将深圳大学人工智能学院形容为“校内外双创新联合体”——一方面与粤港澳大湾区科技企业形成联合体，进行紧密结合；另一方面跟大学内的各个学科形成联合体，给学生提供更多用武之地。

“我们人工智能学科的特色是，最终学生会去往很多方向，所以培养过程中就要非常注重交叉。比如，我们在跟医学部谈合作，也在跟电子信息、物理光电等学科深度交叉融合。”李坚强表示，“我们强调两条腿走路。”

为此，深圳大学人工智能学院还采取了双导师制，由本院与其他学科一起联合培养学生，让人工智能与各个学科有效结合起来。

战略咨询委员会，也成为学院发展中非常重要的资源。

学院成立当天，举行了战略咨询委员会聘任仪式。战略咨询委员会主任由中国工程院院士柴天佑担任，包含了15位国内外院士，以及云天励飞、商汤、腾讯、华为、中兴、平安科技、优必选等人工智能领域优势企业负责人，大家共同为学院的发展提供指导。

“这些战略咨询委员会成员将凭借丰富的经验和敏锐的行业洞察力，为学院在学科建设、人才培养、科研创新等方面出谋划策，助力学院实现高质量发展。”李坚强表示。

向社会输送一批人工智能人才

大学里，最重要的使命始终是育人。

据了解，这里将依托已获批的“智能科学与技术”一级学科硕士点，围绕“X+AI”以及“AI+X”两大学科发展主线开展科学研究与人才培养。在专业设置上，本科专业主要设置IEEE 荣誉班（人工智能）及人工智能普通班；硕士专业培养智能科学与技术学硕以及人工智能专硕；博士专业招收人工智能学博及专博。

深圳大学人工智能学院瞄准的，是构建“四维能力”人工智能人才培养体系——包括基础能力、实践能力、交叉能力、创新能力。不过，教育是漫长的工作。培养一届本科生都需要四年时间，对于学院的人才培养，老师们做好了长期奋战的准备。

“正是通过系统教育传递知识的能力，使得人类能够发展出登月工程等超越生物本能的文明成就……”现场，图灵奖获得者约翰·霍普克罗夫特教授做了一个“信息时代的人才培养战略”的讲座。他从培养适应新型生产关系的高素质人才谈起，结合相关理论与案例，为大家上了一堂生动的课。

李坚强说，对于学院来说，培养过程中会非常注重跟国际接轨，既会像这样从全世界邀请顶尖科学家来授课，也会大量派学生到国外去交流。“我们期待着通过多元化培养，向社会输送一批人工智能人才。”

“未来5至10年，这里将成为深圳打造全球人工智能先锋城市的关键助推器。”现场，陈宁说道，“期待未来深圳大学人工智能学院能够成为深圳乃至全国AI创新人才的‘蓄水池’、AI原创技术的发源地。”

(责编：王连香、杨迪)

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