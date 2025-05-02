本报记者 罗艾桦 徐 靖 邱超奕

3月28日，广东和安徽的两家公司获颁全国首批载人类民用无人驾驶航空器运营合格证，开启商业化载人服务序章。“空中的士”飞入现实生活，为市民和消费者带来飞行体验、城市观光等服务，也推动着低空经济和航空文旅蓬勃发展。

合格证怎么拿

人员设备制度均须过关

旋翼高速运转，发出“嗡嗡”声，无人驾驶航空器轻盈离地，升至空中，环绕一圈，又精准停回原处。围观者不时欢呼。

这里是位于安徽的合肥骆岗空中交通运营中心。演示起降的，是型号为EH216-S的“空中的士”。近日获颁首批运营合格证的两家公司，分别是亿航智能旗下全资子公司广东亿航通用航空有限公司，及其在安徽的合资运营公司合肥合翼航空有限公司，所运营的航空器均为EH216-S。

这架“空中的士”，外观如何？它的机舱和起落架犹如直升机，但没有尾部，机舱顶部也无大直径旋翼。提供动力的，是16个小直径旋翼，它们上下成组，分布于机舱底部周围的8个方向。舱内空间可容纳2人，飞行无需驾驶员操作，而是由地面指挥调度系统控制。据介绍，EH216-S是亿航智能自主研发的载人eVTOL（电动垂直起降航空器）产品，此前已获得型号合格证、标准适航证、生产许可证，累计完成超6.4万架次的安全飞行。

如何取得运营合格证？根据去年起施行的《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》，使用除微型以外的民用无人驾驶航空器从事飞行活动的单位，应当具备下列条件：有实施安全运营所需的管理机构、管理人员和符合本条例规定的操控人员；有符合安全运营要求的无人驾驶航空器及有关设施、设备；有实施安全运营所需的管理制度和操作规程，保证持续具备按照制度和规程实施安全运营的能力；从事经营性活动的单位，还应当为营利法人。

此外，去年起施行的《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》，对“运行人基本运行责任”“安全管理制度”“指挥和控制链路”“仪表、设备和飞行文件”“维修管理体系”等方面，也提出了具体管理规则。

航空器怎么飞

全备份设计提升安全性

“空中的士”，有着怎样的性能？

EH216-S最高时速130公里，单次飞行最长里程30公里，动力为纯电动，续航时间25分钟，机舱后部有充电口，1小时可完成快充。相比传统的客机或直升机，“空中的士”具有体积小巧、机动性强、起降方便、噪声较低等特点。

此外，EH216-S无需手动操控，而是依据设置好的航线自主飞行。通过高速网络连接，EH216-S与地面指挥调度系统可以实时进行交互联动与数据传输，从而科学地规划和管理航空器的飞行路径、飞行时间等。

“空中的士”在安全性上有保障吗？“我们将IT领域的‘全备份’理念，融入无人驾驶载人航空器的设计。”亿航智能首席运营官王钊介绍，EH216-S的飞控系统、各类传感器、动力系统、电池等关键飞行部件，均采用全备份设计，一旦某个部件出现故障，备份部件便能立即无缝接管工作。

“EH216-S是民航人共同努力的结晶，为载人类无人驾驶运营技术及管理标准的形成提供了探索经验。”亿航智能董事长胡华智说。广东省无人机行业协会副会长兼秘书长罗亮生认为，无人驾驶航空器需要将人工智能和民航安全的理念进行融合，在实际运营中持续完善管理体系和规章制度。

商业化怎么走

逐步探索扩大应用场景

打个“空中的士”，离普通人还有多远？在合肥骆岗空中交通运营中心，演示起降的EH216-S上并未乘坐人员。“妈妈！我要坐这个！”市民曹女士的孩子很想乘坐。曹女士带着孩子来运营中心询问，得知飞行体验服务暂未开放。

“我们正在抓紧进行飞行训练、空域协调、数据搜集等准备工作，预计不久就能开放体验，迎来第一批乘客。”合肥合翼航空有限公司总经理李晓娜表示。

获颁运营合格证后的第一阶段，亿航智能将依托广州穗港码头亿航未来城和合肥骆岗中央公园的运营点，开展低空游览、城市观光、飞行体验等商业载人飞行服务，根据运营情况和相关法规，逐步开拓城市通勤、空中物流、应急医疗等其他场景，打造“空中的士”运营航线。

“空中的士”的市场前景如何？据了解，EH216-S去年共交付216架。在国内，10多个城市已建成20多个运营示范点和起降场；在海外，也有10多个国家已完成首飞或正在布局建设运营点。

国际先进技术应用推进中心（合肥）执行主任程羽表示，运营合格证的取得，是低空经济的新里程碑。合肥将以此为契机，把安全作为关键准绳，加快建设更多与运营保障体系相关的基础设施。

“让更多的航空器安全有序地同时运营，必定是一个有步骤、分阶段、循序渐进的过程。”王钊认为。

(责编：王连香、杨迪)

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