原标题：广发银行积极构建“交通+政务+跨境”智慧便民服务

在粤港澳大湾区快速发展与人口老龄化的时代背景下，社会保障服务的数字化、便捷化、一体化成为民生改善的重要课题。广发银行深耕社保服务领域25年，始终秉持“金融为民”初心，以科技创新为驱动，以客户需求为导向，坚持用实际行动为湾区居民的美好生活保驾护航。

25载匠心耕耘 从首张社保卡到丰富应用场景三代社保卡

1999年，广发银行在广东省代理发行了第一张社保卡，为参保人解决了医疗费用结算难题，极大提升了市民的就医体验。此后，广发银行始终紧跟时代步伐，不断优化社保服务，成为广东省社保服务的“主力军”。

2018年，广发银行推出符合国家人社部标准的电子社保卡，集社保服务、政务服务、城市服务及移动支付等功能于一体，让参保人足不出户即可享受便捷的线上社保服务。

2019年，广发银行第三代社保卡正式上线，不仅延续了身份认证、社保功能、金融功能三大核心属性，还新增了非接触读卡功能，应用场景更加丰富多元。通过人脸识别技术，第三代社保卡实现了“即时发卡”，最快5分钟即可完成全流程操作，极大提升了发卡效率。

此外，广发银行推出了“社保管家”服务，线上一站式为客户提供社保申卡线上办、社保卡证件照片自助拍、热点资讯随手查、就医服务舒心享等多方位服务，真正实现了“金融+社保”的便捷体验。

湾区服务全覆盖 构建“交通+政务+跨境”智慧便民网络

作为一家实现粤港澳大湾区“9+2”城市、广东21个地级机构全覆盖的全国性股份制银行，广发银行的社保卡服务资质已100%覆盖广东省全省区域，全力为两地居民提供更优质、更便捷的服务。

交通融合，湾区出行更便利。广发银行在广东省率先实现第三代社会保障卡加载“全国交通一卡通”功能，支持在全国330多个地级及以上城市、香港地铁、澳门公交、港珠澳大桥跨境巴士等交通场景中使用，实现“一卡在手，畅行无阻”，为湾区居民的日常生活提供了极大的便利。

社银一体化，打造服务新模式。在各级人社部门指导下，广发银行东莞、珠海、惠州、肇庆等分行挂牌设立“社银一体化”网点，围绕参保人社保业务需求，开设社保服务专窗、自助专区、网办专区，开展社保志愿活动等“一站式”服务，助力社保服务由人社窗口延伸到银行网点。

跨境服务创新，促进湾区融合。广发银行珠海分行携手澳门分行，共同推出澳门居民珠海参保“跨境办、一站办”服务。这一创新举措标志着澳门居民足不出境即可办理珠海居民养老保险、居民医疗保险参停保等社保服务，为澳门居民在境内享受公共服务和社会保障体系方面提供了更多便利，助推澳门居民优质生活圈建设。广发银行深圳分行在罗湖口岸设立“社保卡智慧服务站”，为往来港澳居民提供一站式内地参保政策咨询与金融社保卡办理服务。

国际化服务显成果 助力外籍人才融入湾区

1月15日，广发银行成功发行外国人工作许可和社会保障集成实体卡，集工作许可信息和社会保障卡功能于一体，极大地为外国人在华生活工作提供便利。该卡片的发行标志着来华工作的外国人无需再办理外国人工作许可证实体卡，通过电子社保卡App渠道就能体验工作许可查询、消息通知等服务，实现工作许可“一次申请、不见面审批、全程网办”，助力湾区吸引国际化人才。

社保服务是民生保障的基石。广发银行将继续深入贯彻落实党的二十届三中全会、中央金融工作会议精神，秉承“国之大者”的使命担当，坚持“以人民为中心”的发展理念，以社保卡为载体，深化粤港澳大湾区民生服务融合。未来，广发银行将以更优质的金融服务，助力湾区居民共享发展成果，为绘就中国式现代化的民生幸福画卷贡献力量。

(责编：董童、李源)

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