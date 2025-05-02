近期浙江三门三期工程等一批核电项目获得核准，其中8台机组采用我国自主三代核电技术“华龙一号”。至此，“华龙一号”国内外在运、核准在建机组总数达41台，已成为全球在运、核准在建机组总数最多的三代核电技术。

这是记者日前从华龙国际核电技术有限公司获悉的。

“华龙一号”是我国自主研发的第三代核电技术，具有完整自主知识产权，满足世界最高安全要求和最新技术标准，是我国核电走向世界的“国家名片”。

2025年是“华龙一号”全球首堆示范工程开工建设十周年。据华龙国际核电技术有限公司有关负责人介绍，凭借高效可靠的建设周期，以及自主可控的产业链、供应链体系，“华龙一号”已实现批量化、规模化建设。目前，国内外已有7台“华龙一号”机组顺利建成投运，生产运营绩效优异。

这位负责人表示，未来，华龙国际将进一步发挥华龙技术协同创新平台作用，汇聚挖掘我国核电全产业链技术创新优势禀赋，不断提高“华龙一号”综合竞争力，努力将“华龙一号”打造成为中国核电出海的“排头兵”“主力军”。

据了解，“华龙一号”每台核电机组每年发电超100亿度，能够满足中等发达国家100万人口的年度生产和生活用电需求；同时相当于每年减少标准煤消耗312万吨、减少二氧化碳排放816万吨，相当于植树造林7000多万棵。（记者高敬）

(责编：宋心蕊、白宇)

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